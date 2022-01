La vida de los concursantes de la edición de famosos de ‘Secret Story’ no ha sido muy actualizada, ya que poco se sabe de cómo continúan. Algunos como Sandra Pica sí que van contando más detalles, y es que la ganadora de las esferas ha estrenado un canal en mtmad como algunas de sus excompañeras de concurso, Melodie Peñalver o Marta Peñate. La catalana ha querido empezar fuerte y lo ha hecho contando todos los detalles de su relación sentimental con Julen de la Guerra.

Muchos ya conocen la historia y han sido partícipes de ella a través de los diferentes platós en los que ha estado, pero ambos se conocieron cuando ella se mudó a Madrid junto a Tom Brusse, con quien salió de la mano en la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones. «Yo conocí a Julen a través de una persona en común. Empezamos a entrenar juntos y él, al final, era mi amigo, nos contábamos las cosas… me hacía mucho de psicólogo. Ahí me di cuenta de que él tenía un carácter que a mí me daba la vida, y pensaba ‘cómo es posible que yo esté en una relación apagada y que esté con este chico, que es mi amigo, y sienta que el tiempo vuela y siempre tenía ganas de volver a verle. Ahí me empecé a preocupar’», empezó a contar la joven.

Lo que viene después es más conocido, ya que se descubre esta relación con Julen y ella tuvo la oportunidad de viajar a Honduras para contárselo a Tom y así, zanjar su relación con él. El problema fue que no dejó las cosas claras y él seguía esperanzado, pero volvió a caer con Julen y las críticas empezaron a lloverle. Decidió marcharse de Madrid para regresar a Barcelona, su ciudad natal, pero en seguida se le complicó todo cuando tuvo que permanecer ingresada a causa de una anemia y por un PSTD (trastorno por estrés postraumático). «Los nervios me salieron de golpe», confesó Pica sobre la mala situación de salud que tuvo que afrontar.

Por esto, Sandra Pica reconoce que el principio de su relación con Julen tuvo que ser sacrificado, ya que al principio tan solo eran amigos, después pasaron a ser amigos con derecho a roce y, finalmente, construyeron su relación en la casa de Guadalix. Sin embargo, tampoco al salir de allí han podido estar juntos, debido a que ella fue contagiada por COVID-19. «Salí, a los pocos días cogí el covid, tuve que estar confinada justo los días que iba a pasar con él, luego le pude ver poco, ahora tengo que volver a situarme… porque mi trabajo no es sólo mtmad y las redes, tengo un trabajo ajeno a la tele con mi familia y muchos proyectos personales y profesionales», ha aclarado la de Barcelona. A pesar de todo, ha querido despejar rumores de crisis diciendo que ahora mismo se encuentran en una situación estupenda. ¡Y que sea mucho tiempo más!