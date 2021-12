Es más que evidente que la vida de Sandra Pica ha cambiado radicalmente desde su participación en ‘Secret Story’. Tras haber conseguido superar su tormentosa ruptura con Tom Brusse, la catalana ha obtenido la felicidad que merecía junto a Julen de la Guerra. La joven tiene claro que su paso por la casa más famosa de Guadalix de la Sierra ha sido lo mejor que le ha dado este 2021.

“Ha sido una gran experiencia a nivel personal. Personas especiales, recuerdos inolvidables y mucho, mucho amor”, escribió recientemente Sandra Pica a través de sus historias de Instagram. Gracias a este reality, se ha convertido en una persona completamente renovada tanto a nivel personal como profesional.

A pesar de todo, la joven ha sufrido un varapalo en la recta final de este 2021 que tantísimas alegrías le ha dado. Y es que parece que el coronavirus ha llegado a su vida. ¿La razón? Recientemente ha confirmado que se encuentra completamente aislada y confinada en su casa ante esta situación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de S A N D R A P I C A (@sandrapica)

Muchos son los rostros conocidos que han dado positivo en coronavirus en los últimos días. Entre ellos se encuentran Ana María Aldón, así como Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio. Por el momento, la novia de Julen de la Guerra no ha querido confirmar si ella es la contagiada o solo ha estado en contacto muy estrecho con un positivo.

A través de sus historias de Instagram, Sandra Pica quiso sincerarse aunque sin entrar en muchos detalles: “Estáis un poquito preocupados por mi desaparición. Estoy confinada. Poco subo por aquí por eso, porque mi día a día os podéis imaginar cuál es, el mood del chándal. Ahora me he puesto un poco decente porque tengo que hacer unas cositas del trabajo”, reconoció.

Además, añadió: “He aprovechado estos días para el tema del equipaje, bueno lo que tengo aquí porque otra parte está en Madrid, ubicarme a la rutina. He aprovechado para llamar a mis amigos y todas esas cosas que se hacen cuando uno no tiene nada que hacer”. Aprovechando la ocasión, Pica quiso mostrarse agradecida: “Gracias por preocuparos y por el apoyo. Desearos unas felices fiestas, pasadlas mejor que yo”.