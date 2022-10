Sandra Barneda se sincera sobre su actual relación con Nagore Robles

Sandra Barneda y Nagore Robles, anunciaban en febrero su ruptura tras 6 años de relación, una relación llena de idas y venidas. Tras el lanzamiento de su último libro, la escritora ha concedido una entrevista a la revista Semana, donde cuenta como es ahora su relación con la colaboradora de televisión y cómo se encuentra ella anímicamente.

La presentadora de La isla de las tentaciones acaba de sacar su libro Las olas del tiempo perdido. En él, trata temas como la niñez, la amistad, el tiempo que perdemos y la necesidad de sanar las heridas del pasado.

Sandra Barneda y Nagore Robles se conocieron gracias a la televisión, convirtiéndose en una de las parejas favoritas de la audiencia. En febrero pusieron punto final a su relación, y cada una ha llevado la ruptura de diferente manera. Hace unos meses, Nagore Robles subía una publicación a Instagram donde comentaba que estaba tratando de sanar sus heridas y centrarse en ella misma sin auto juzgarse.

Por otra parte, Sandra Barneda piensa que es mejor dejar la relación antes de empezar a hacerse daño la una a la otra. En 2019, la expareja ya dejó la relación por un tiempo, aunque luego volvieron mostrándose muy cariñosas. Sin embargo, meses después anunciaban su separación.

«Siempre digo que La isla me ha ayudado a ser mejor persona. Y en cuanto al amor, he aprendido que no tenemos ni idea del amor. No lo puedes atrapar ni dejar en una cajita», expresaba Sandra Barneda para la revista Semana.

Era inevitable no preguntarle por cómo se llevaba actualmente con Nagore Robles, así como por la ausencia de ésta en el debate de La isla de las tentaciones. De esta manera, la presentadora de televisión respondía que no tenía ni idea y que preferiría no meterse en esos temas.

Todo indica que Sandra se encuentra muy feliz y ha rehecho su vida. Y es que, hace unas semanas, se publicaban en la revista Lecturas, unas fotografías de ella acompañada de otra persona en una actitud muy cariñosa.