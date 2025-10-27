El pasado viernes 24 de octubre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de De Viernes, presentada por Bea Archidona y Santi Acosta, en Telecinco. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Eugenia Osborne se sentaba por primera vez en un plató de televisión para sincerarse sobre numerosos aspectos de su vida. Recordemos que la hija de Bertín Osborne tuvo que hacer frente a la muerte de su madre con tan sólo 18 años. Es más, se enteró de su fallecimiento por televisión. Pero no todo queda ahí, puesto que otro duro golpe llegó con la muerte de su hija Leticia, tan solo unos cuantos días después de nacer. Por si fuera poco, durante la entrevista, una colaboradora de De Viernes quiso compartir diversos detalles del vínculo que le unía con el padre de la invitada. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Terelu Campos.

La hermana de Carmen Borrego anunció lo que estaba a punto de hacer: «Por fin voy a contar toda la verdad», expresó durante su participación en el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta. Acto seguido, y como era de esperar, la colaboradora de De Viernes no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Yo he estado en la finca, he pasado la noche en la finca y fines de semana en la finca. Maravillosa, por cierto», aseguró, generando mucha expectación no solamente entre los espectadores, sino también entre los allí presentes. Fue entonces cuando la hija de María Teresa Campos aseguró que apreciaba muchísimo al padre de Eugenia Osborne: «Le tengo un cariño especial. Creo que es muy buen tío, con todos los fallos que pueda tener el ser humano, pero es que yo salía con un amigo de Bertín», confesó, refiriéndose a Martín Pareja-Obregón.

A pesar de todo, lo cierto es que Terelu Campos ha querido tirar de humor a la hora de confesar que, en varias ocasiones, ha bromeado con el artista respecto al tema de su supuesta relación: «Ni me acuerdo, eso no lo hemos sacado nosotros nunca, pero lo sacaron y nos partimos de la risa». Y añadió: «En la vida, yo no he sentido nada por Bertín, que no sea la amistad y el cariño, ni él por mí».

Después de las declaraciones de su compañera, Santi Acosta no ha podido evitar mostrarse algo «decepcionado». Entre otras cuestiones, porque estaba deseando hacer varias bromas sobre este asunto. Fue entonces cuando Terelu Campos quiso responder al presentador: «Claro, somos el punto y la i, por ejemplo».

Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora de De Viernes aprovechó dirigirse a Eugenia Osborne y, de esta forma, sincerarse aún más respecto a este asunto: «¿Tú sabes cómo me dirijo a Bertín? Yo siempre que le veo le digo, a tu padre, ‘¿Qué pasa chiquitín?’ (…) Bueno, tengo otros secretillos que no voy a contar», anunció la hija de María Teresa Campos.