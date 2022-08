Rubén Sánchez Montesinos, al equipo de ‘Supervivientes 2022’: «Se me tenía miedo»

El pasado domingo 31 de julio pudimos disfrutar del debate final de Supervivientes 2022. Tras conocer que Alejandro Nieto era el vencedor, los concursantes de la edición quisieron rendir cuentas en un programa especial. Uno de los que más sorprendió de la noche, tanto al equipo como a la audiencia, fue Rubén Sánchez Montesinos.

El que fuera segundo expulsado de Supervivientes 2022 no dudó un solo segundo en aprovechar la oportunidad para cargar contra la organización del reality. De esta manera, se ha quejado a Carlos Sobera, presentador del debate final, de que lo hayan silenciado y no se le permitiera dar su opinión sobre diversos temas.

Todo comenzó cuando el presentador quiso saber cuál había sido el peor momento que había vivido como concursante. Es entonces cuando el novio de Enrique del Pozo fue contundente: “Yo, más que problemas, en la convivencia hubo gente que no me quiso aceptar, que faltó a mis valores, a mi familia y a mi pareja”.

Lejos de que todo quede ahí, Rubén Sánchez Montesinos fue más allá: “Aquí no se me dio la oportunidad, y ahora lo puedo decir, que me libero de la mordaza, porque no se me ha traído ningún domingo ni ningún martes. Parece ser que se me tenía miedo, no se me quería escuchar y ver al gran Rubén Sánchez Montesinos que todos conocemos”.

Aprovechando la ocasión, el exconcursante de Supervivientes 2022 quiso seguir explicándose: “La gente en la calle me ha mostrado su calor y cariño y aquí no se me ha mostrado. Así como el Pirata Morgan no ha entregado la carta de mi madre por el día de la madre, porque no se mostró a mi madre que estuvo 13 meses en el hospital antes de entrar al reality y a punto de morirse, nadie se preocupó en saber quién era Rubén Sánchez Montesinos, no se me dio la oportunidad de conocerme como superviviente”.

Carlos Sobera se quedó sin palabras ante estas declaraciones. Mientras intentaban calmarlo, el novio de Enrique del Pozo volvió a dejar claro lo siguiente: “Ahora nadie me calla”. El presentador del debate final de ‘Supervivientes 2022’ quiso hablar en nombre de la productora: «Estás aquí, porque queremos que estés aquí, y, pienses lo que pienses, en este programa se te ha querido muchísimo. No es nada personal, son cosas que pasan en el concurso, créeme». Un instante de tensión que, desde luego, no dejó indiferente a nadie.