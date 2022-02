Rosario Matew ha decidido contar en su canal de mtmad los detalles de su relación con Darío Selles, el novio de Sandra Férriz. La participante de ‘La isla de las tentaciones 4’ ha aprovechado una ronda de preguntas incómodas para hablar sobre este hecho que le hizo entrar por la puerta grande en República Dominicana. La de Elche ha explicado este asunto dando así detalles de cómo se conocieron y el tiempo que estuvieron viéndose.

Actualmente, Sandra y Rosario son muy amigas, aunque al principio no fue todo tan fácil ya que, a pesar de entrar con Álvaro en la isla, la joven alicantina reconoció al antiguo amorío de su pareja. Tras ello, ambas supieron dejarlo atrás y llegando hasta el punto de ser muy amigas. «La amo, la adoro y la idolatro», ha dicho la expareja de Álvaro sobre Sandra en el vídeo nuevo de su canal.

Esto lo hizo mediante le explicación de su historia con Darío, la cual comenzó una noche en una discoteca. “Estuvimos liándonos algún tiempo», confesó la ilicitana dejando claro que lo de ellos no fue un rollo de una noche. Ambos mantuvieron interés al principio, pero poco a poco se fue y quedaron bien, de hecho, confiesa que siguieron hablando años después.

Rosario ha mantenido que le sigue pareciendo un chico muy atractivo, pero que no tendría nada más con él porque es el novio de su amiga y tampoco hay interés por parte de ninguno en repetir lo ocurrido. No obstante, al que sí que ha dejado la puerta abierta es a Álvaro Boix, ya que le han preguntado si regresarían dentro de un tiempo. Ella ha reconocido que de momento no, ya que ahora mismo tiene una paz mental que con él no tenía, pero que no puede predecir lo que va a ocurrir cuando pase el tiempo.