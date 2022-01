Una vez más, Charo, la madre de Rosario, ha vuelto a verse las caras con Álvaro en ‘La isla de las tentaciones’. Esta supone la tercera vez, ya que la primera tuvo lugar en República Dominicana después de unas hogueras de los chicos donde le plantó cara a su yerno al descubrir que le había sido infiel a su hija, aunque también descubrió la de esta.

La segunda vez tuvo lugar durante el reencuentro después de seis meses del concurso, donde tras una declaración de lo más sentimental de Álvaro hacia Rosario, apareció para decir que no le gustaría nada que su hija volviese con él, ya que le había hecho mucho daño. Esto para Álvaro fue muy duro, ya que él siempre ha afirmado tener mucho cariño a su suegra.

Por último, esta vez ha tenido lugar durante la primera parte del debate final de ‘La isla de las tentaciones’ donde tras saber cómo se encontraban Álvaro y Rosario, apareció Charo de nuevo, pero esta vez con un tono muy distinto al de las anteriores. Ella llegaba para lanzarles un mensaje a ambos, pero antes de que pudiese hacerlo su exyerno le interrumpió para decirle: “¿Te puedo dar un abrazo?”. La mujer se quedó sorprendida y tras su aceptación, protagonizaron un momento muy bonito donde dejaron claro que se tenían cariño tras tantos años.

La madre de la alicantina quiso aclarar que nunca había intentado intervenir en la relación y que no está muy orgullosa de sus apariciones en el programa. “Sé que mi hija tampoco lo ha hecho bien, pero os queréis de una forma que, para mí, es mejor que cada uno esté por su lado de momento”, añadió.

Álvaro escuchó todo lo que decía y lo aceptó, no obstante, quiso decirle todo lo que sentía hacia ella: “Me dolieron muchísimo tus palabras en la isla y en el reencuentro. Yo te tengo un cariño que no lo sabe nadie y que vinieses así me dolió muchísimo (…) Me has tratado como a un hijo, me has abierto las puertas de tu casa y me has querido como la que más”. Así, finalmente, podemos cerrar el capítulo de esta relación en la que quizá en un futuro pueda darnos sorpresas.