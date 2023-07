Rosalía revela nuevos datos sobre el disco que está preparando

El nuevo disco de Rosalía ya está en marcha. La artista catalana ya está trabajando en su próximo trabajo discográfico, del que aún se conocen escasos detalles, no obstante, la intérprete de Tuya, ha revelado que su próximo álbum ya tiene hilo conductor.

En una entrevista para Vanity Fair España, revista de la que es portada del mes de julio, Rosalía reveló algunos detalles de su próximo disco, tras explicar que apuntaba en las notas de su movil todo lo que se le pasaba por la cabeza, para luego darle forma. e profundidad de su carrera, y cómo afronta los cambios de cada proyecto.

«El crecimiento del artista hace crecer también a los fans, pero es inevitable que se sientan decepcionados, porque ellos probablemente esperan algo continuista, creen que conocen al artista», dice Rosalía sobre la presión de crear un disco nuevo. “El flamenco es mi fundación. Pero mi vida está dedicada a la música, a aprender más música. No sería fiel a mí misma si decidiera hacer solo una cosa», añade.

. @Rosalia protagoniza la portada de la revista Vanity Fair España en el mes de Julio pic.twitter.com/SxlOMj4AbK — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) June 15, 2023

En cuanto a la idea principal del disco, Rosalía explica que: “Tengo una nota en mi móvil llena, muy larga, en la que tengo que hacer mucho scroll para llegar abajo». Y añade: «Siempre trato de escribir todo lo que siento cuando tengo la intuición de que quiero ir allí».

Durante la entrevista con Vanity Fair, la artista catalana también se sinceró sobre lo que suele escribir: «Escribo sobre todo: sobre las letras, sobre cómo creo que debería ser el show, ideas sobre los arreglos de voz que quiero probar… Escribo todo lo que me viene a la cabeza».

Además, asegura que va a sorprender, pues le gusta arriesgar en todos sus proyectos, algo que le ha inculcado su familia. «He crecido con mi familia, mi madre, mi hermana, diciéndome que era muy valiente, así que creo que es parte de mi personalidad. Me gusta estar en ese lugar, correr ese riesgo de no saber si me voy a caer. Es excitante».