Rosalía gana el segundo Grammy de su carrera gracias a su disco ‘Motomami’

El éxito de Rosalía es imparable. La artista catalana se coronó en la 65º edición de los Premios Grammy como la ganadora del mejor álbum latino alternativo o de rock por su último álbum de estudio, Motomami, siendo el segundo Grammy americano de su carrera en la música.

Rosalía repitió el galardón que ya ganó hace tres ediciones, en el año 2020 con El mal querer, su segundo disco. Un álbum con el que comenzó a abrirse camino en la industria musical a nivel internacional. Y ahora, consolidada como una estrella mundial, se ha hecho con su segundo Grammy.

El segundo gramófono de la artista se une al éxito cosechado en la última edición de los Grammys Latinos, celebrados el pasado mes de noviembre, donde se llevó un total de cuatro premios: mejor álbum del año, mejor ingeniería de grabación para un álbum, mejor álbum de música alternativa y mejor diseño de empaque por el mismo trabajo discográfico.

Rosalía no estuvo presente en la ceremonia, celebrada en Los Ángeles, para recoger el premio en persona, quizá por eso le sorprendió tanto llevarse el premio, tal y como ella misma expresó a través de sus redes sociales tras conocer la noticia.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, dejó clara su incredulidad al conocer la noticia de que se había llevado el galardón a mejor álbum latino alternativo o de rock. Un premio que se une a la larga lista de éxitos cosechada con su disco Motomami.

Con esta victoria, la artista catalana se impuso a Fito Páez, con Los Años Salvajes; Jorge Drexler, con Tinta y Tiempo; Mon Laferte, con 1940 Carmen; y Gaby Moreno, con Alegoría, quienes se encontraban en la misma categoría que ella.

Congrats Best Latin Rock or Alternative Album winner – ‘MOTOMAMI’ @rosalia #GRAMMYs

🎶 WATCH NOW https://t.co/OuKk34l332

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 5, 2023