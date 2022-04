Rosa Benito ha querido acabar con los rumores de su operación de labios. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha explicado los motivos de su aumento de labios, lo cuales no tienen nada que ver con la estética.

La alicantina apareció el pasado domingo en el plató de ‘Supervivientes 2022’ con una imagen renovada. La ex mujer de Amador Mohedano ha sido el centro de atención en redes sociales por su intervención en la boca. La madre de Chayo Mohedano ha querido zanjar en ‘Ya es mediodía’ el tema explicando los motivos de su aumento de labios.

Rosa Benito ha acudido al programa con la mascarilla puesta y ha estallado contra quienes se han mofado y criticado su cambio físico. «¡No me han podido hacer más memes! Me han puesto los labios como dos salchichones», ha apuntado la colaboradora en el formato presentado por Sonsoles Ónega.

Rosa Benito muestra sin miedo el resultado de su último retoque estético: “Cada dos años me hidrato los labios” #YaEsMediodía25A https://t.co/nkqa2Hzh3N — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) April 25, 2022

Lejos de negar lo evidente, la alicantina ha explicado el motivo de su intervención estética, la cual no tiene nada que ver con un capricho momentáneo. «Hace unos años, cuando fui a ‘Supervivientes’ a ver a Amador, el señor me castigó. Fue cuando me caí y me rompí el diente, menos mal que no me di en la cabeza porque me hubiera matado. Tengo una cicatriz porque me tuvieron que operar», ha confesado la tertuliana.

«Cada dos años voy a hidratarme esa parte. No me he puesto labios. Por eso no me he puesto nada abajo, porque quiero hidratar la parte de arriba. No he hecho las cosas que me dijo la doctora, no me he puesto hielo. Ayer tenía morritos, pero los días anteriores los tenía moraditos», ha explicado Rosa Benito para aclarar todos los rumores.

Rosa Benito, protagonista de varios memes en redes sociales

Los usuarios de Twitter no dudaron en comentar este nuevo look de la ganadora de ‘Supervivientes 2011’. La participación de la colaboradora en ‘Conexión Honduras’ ha supuesto un aluvión de memes. Estos son algunos de los más comentados:

Rosa Benito: “me he puesto botox en los labios porque quiero reconquistar a Amador Mohedano usando mi boca”.#ConexionHonduras1 pic.twitter.com/kMYCOnFr1a — sugar (@sugarcriminal) April 24, 2022

Se ha reencarnado Carmen de Mairena en Rosa Benito ,por dios q labios merece q mano una vaca 🤪 pic.twitter.com/vs5oT6LzXF — Ani (@AnaIgle89293372) April 24, 2022