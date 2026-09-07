Adiós a la Gran Vía: el motivo por el que David Broncano traslada ‘La Revuelta’ a su nuevo teatro

La nueva temporada televisiva está dando sus primeros pasos y, por ahora, las presentaciones no están dejando indiferente a nadie. Con la llegada de septiembre, vuelve la rutina y los programas de siempre. En La 1 de Televisión Española, los espectadores serán testigos del esperado regreso de La Revuelta. Y es que el programa que presenta David Broncano empieza su temporada este lunes 7 de septiembre. Nuevas entregas que prometen llegar de la mano de muchas novedades, fichajes en su equipo e invitados estrella. Eso sí, una de sus novedades más inesperadas ha sido la relacionada con el teatro. Pues Broncano deja la Gran Vía de Madrid.

Después de dos temporadas en el Teatro Príncipe Gran Vía, el equipo de La Revuelta ha hecho las maletas para trasladar sus aventuras a una nueva ubicación. De esta manera, a partir de ahora, el público seguirá disfrutando del programa y su habitual humor, pero desde una nueva casa. Y es que, a partir de ahora, UMusic Hotel Teatro Albéniz, en Madrid, será el nuevo escenario protagonista de las grabaciones. Un cambio que llega en la tercera temporada del formato y cuyo motivo ha sido claro.

¿Por qué ‘La Revuelta’ abandona el Teatro Príncipe Gran Vía?

David Broncano, junto a sus colaboradores habituales, Lalachus, Candela Peña, Yunez Chaib y Pablo Ibarburu, aterrizan en el UMusic Hotel Teatro Albéniz y lo hacen por todo lo alto. Según se ha explicado, el equipo del programa ha decidido buscar nuevas instalaciones debido a que querían un lugar mucho más grande. El formato tiene cada vez más éxito, no solo en audiencia. Las peticiones para vivirlo en directo, desde la comodidad de la butaca en el público, han aumentado.

Por ello, los altos cargos de La Revuelta han considerado que la mejor opción era fichar por un nuevo teatro. De esta manera, hay más asistentes y la gente tiene más posibilidades de ver el programa en directo. Una nueva aventura que promete no decepcionar y con la que David Broncano comienza a imponerse en la nueva temporada televisiva. Pues, no hay nada que le guste más al espectador que ser testigo de novedades acertadas.

¿Cuándo se emite ‘La Revuelta’?

Como ha sucedido hasta ahora, La Revuelta es un programa de tira diaria. Por lo tanto, de lunes a jueves, a partir de las 21:40 h, la audiencia tendrá la oportunidad de pasar el rato junto a Broncano y su equipo de colaboradores. Todo ello siempre una hora antes en las islas Canarias.

Para ver el estreno de la nueva temporada, tan solo es necesario tener sintonizado el canal de La 1 de Televisión Española en la televisión. Asimismo, en el caso de no disponer de este dispositivo, también es posible verlo en directo o en diferido gracias a la plataforma de RTVE Play.