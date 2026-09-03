David Broncano, sobre su futuro: «Según lo que suceda en las elecciones, podría sustituirme Morante»

David Broncano ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la presentación de la nueva temporada de RTVE al poner en duda su continuidad al frente de La Revuelta. Sus palabras han sido motivo de risas entre los asistentes a la gala, pero lo cierto es que no es ninguna tontería. Hay que recordar que trabaja para una cadena pública y que depende, en buena parte, de lo que ocurra en la parte política. Igual que llegó de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez, su salida —lo más probable— será también de su mano, por eso está preocupado por lo que pasará en las próximas elecciones.

Durante el acto de presentación, Broncano lanzó una reflexión que sorprendió a los propios responsables de comunicación de la cadena: «Temo que esta sea mi última presentación en septiembre en TVE», aseguró, lo que llevó a María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, a preguntarle directamente: «¿Por qué dices eso?». El presentador respondió aludiendo a un posible cambio de escenario político: «No nos engañemos. Todos sabemos lo que podría pasar. Según lo que suceda en las elecciones en marzo, me podría reemplazar perfectamente Morante de la Puebla en septiembre». Broncano llegó a reconocer sentir «nervioso real» ante la posibilidad de que el PP y VOX lleguen al Gobierno, un escenario que, en su opinión, podría desembocar en su salida de la televisión pública.

Eizaguirre trató de evitar ese tipo de chistes durante la entrevista, pero Broncano no estaba por la labor y sacó este asunto en varias ocasiones, llegando a decir que ya iba vestido «de novillero» porque es posible que la próxima temporada «sean todos capeas» en el lugar de La Revuelta.

Blindado con un contrato de 31,5 millones de euros hasta 2028

Las dudas de Broncano contrastan con la letra pequeña de su contrato: RTVE renovó La Revuelta el pasado diciembre hasta junio de 2028, con una inversión de 31,5 millones de euros para las dos próximas temporadas, frente a los 28 millones del acuerdo inicial firmado en 2024. Por lo tanto, de ser cancelado, la pública debería pagar una importante penalización.

Pese a que la fecha no está confirmada, la convocatoria de elecciones no está lejos, por lo que la posibilidad de un cambio de Gobierno de cara a la próxima temporada es real. De ser así, los cambios en la televisión pública no serían inmediatos y es muy posible que, para evitar un gasto extra a los ciudadanos (los que la pagamos), se llegase a algún tipo de acuerdo entre la productora de La Revuelta y la cadena, pudiendo cambiar de horario o de cadena el programa.

El regreso del 7 de septiembre, con ‘Horizonte’ ya lanzado

La Revuelta regresará el lunes 7 de septiembre, con un nuevo teatro como gran novedad de la temporada, coincidiendo con el regreso de El Hormiguero tras su verano de reposiciones. La batalla por el access prime time llega, además, con un rival que ya se ha adelantado: Horizonte, de Iker Jiménez, comenzó su temporada en Cuatro el pasado 31 de agosto.

El espacio de Cuatro se ha confirmado como el líder del access en sus primeros días, por lo que Broncano tendrá que pelear por el segundo puesto de su horario frente al buen momento del programa de Cuatro. Como ya contamos en Happy FM, el final de la pasada temporada fue un calvario para el espacio de humor, que perdió en su pelea contra Jiménez y se encontrará en las próximas semanas con La isla de las tentaciones, otro rival que ya le ha robado la cartera en otras ocasiones.