‘La Resistencia’: Blon deja en shock a sus seguidores al asegurar que hace “papitoflexia”

Los últimos invitados que han acudido a La Resistencia han sido Blon y Tirpa. Los dos jóvenes freestylers han acudido por primera vez al programa de Movistar Plus presentado por David Broncano.

Actualmente, son dos de los raperos con mayor renombre en el panorama nacional y quieren seguir escalando hasta conseguir el éxito internacional a través de la Freestyle Master Series (FMS). Las jornadas 10 y 11 de esta famosa competición se celebrarán los días 10 y 11 de febrero en el Palacio de Vistalegre en Madrid, evento que han ido a promocionar estos dos jóvenes.

Lo primero sobre lo que han hablado ha sido el tema de la edad. Afirman que no saben cuando se retirarán, pero Blon ha confesado que sus 32 años ya es algo mayor para el mundillo: “Aunque tampoco sabemos hasta qué edad podemos estar rapeando, pero no me veo con 57 años insultando a un niño de 18”. El barcelonés ha revelado que ya no se siente demasiado cómodo entre un público tan joven y que lo hace exclusivamente porque le gusta rapear.

→ @blonstark: «Creo que voy a ser un calvo digno» No tengo pruebas pero tampoco dudas de que va a ser algo que se va a escuchar SEGURO en las próximas batallas. #LaResistencia @Tirpa_dm7 pic.twitter.com/DVRol5uFFQ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 6, 2023

Repasando las edades de sus compañeros de profesión han llegado a la conclusión de que el freestyler de más edad es Invert, que siempre lleva gorra. No han tardado en surgir las bromas sobre calvicie y el campeón de la Red Bull Batalla de Gallos España de 2022 ha afirmado que será “un calvo digno”. Sin embargo, Broncano apelaba a Tirpa para decir que “nosotros que tenemos la cara alargada no podemos quedarnos calvos”.

Sin duda el tema estrella de la entrevista ha girado entorno a Blon y una habilidad suya de lo más curiosa. El barcelonés ha confesado que hace “papitoflexia”, es decir, marionetas con los genitales. Ante la sorpresa de todos los presentes, él ha seguido asegurando que puede hacer figuras de lo más variadas como un reloj, el logo de Antena3 o una hamburguesa. “A lo mejor me hago un OnlyFans de figuras”, ha afirmado el rapero.

La Resistencia ha terminado por todo lo alto con una exhibición de freestyle a cargo de los dos jóvenes. Blon y Tirpa se han enfrentado en una batalla para demostrar lo que son capaces de hacer a través de las rimas y la improvisación.