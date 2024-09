Ha llegado el otoño y, con ello, regresan las frías jornadas a nuestro país. Por ello, no es de extrañar que cada vez sean más los solteros que apuesten por pasar esta temporada junto a la compañía de una pareja sentimental. Una situación que ha convertido a First Dates, programa de Mediaset España, en la opción ideal de muchos participantes. ¿El motivo? El programa presentado por Carlos Sobera le propone a sus participantes realizar un test de compatibilidad con el objetivo de dejar claro sus gustos, aficiones o prototipo de pareja ideal. De esta manera, los comensales son vinculados con la persona más compatible a ellos. Una aventura televisiva única que solteras como Milena no han querido perderse.

La participante es una mujer búlgara, de 44 años, que se autodenominó como la «reina de Bulgaria». Un mote que, al parecer, adquirió gracias a su ex novio. Lleva 23 años residiendo en España y, según ella, es un tiempo que ha invertido en «hacer feliz a la gente» porque trabaja como guía turística. «Soy una persona muy extrovertida, con don de gente, con carisma y que sabe transmitir emociones», explicaba. Asimismo, la soltera manifestó que se había apuntado a First Dates con el objetivo de encontrar al hombre de su vida, con quién quiere pasar por el altar.

«Busco que sea buena persona, noble, transparente, que se cuide y que haya pasión y mucha química. Me voy a casar en mi país y aquí, y me caso en todos lados, de blanco y con trajes búlgaros y bailando por todas partes», afirmó. Fue entonces cuando la organización del programa le presentó a David, un soltero catalán, de 46 años, que se presentó como un gran amante del mundo fitness. «Me lo paso bomba, es como ir a un parque de atracciones», reconocía sobre ir al gimnasio.

La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante acertada, y así lo dejaron claro. «Me encanta este chico. Es muy guapo», comentó la búlgara. Posteriormente, y tras concluir las presentaciones, los comensales se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde ambos descubrieron su pasión compartida: el gimnasio.

«Para mi se ha convertido en terapia», confesaba David. «Físicamente, es el prototipo que me encanta», decía la soltera. Por otro lado, Milena le dijo a su cita que no había tenido hijos por decisión propia, pero que los tendría solo con el hombre de su vida. «¿Estás buscando al amor de tu vida? Yo también, por eso he venido», comentaba él.

«¿Sabes lo que le he dicho a todo el mundo que he conocido? Que hoy voy a salir con mi futuro marido. Todo el mundo se reía», le confesó ella. Unas palabras con las que dejaba en shock a David. «Podría ser», replicaba él con una risa nerviosa. La velada fue transcurriendo a las mil maravillas entre ambos participantes.

Pero, todo dio un giro radical cuando David le confesó al equipo de Cuatro que Milena no era el prototipo de mujer que buscaba. «Venía con la esperanza de que ocurriera algo mágico y lo otro desapareciera, pero no ha sido así», reconocía. Pues, al parecer, no había logrado dejar de pensar en su ex pareja.

La decisión final de First Dates

«Milena es una chica atractiva y guapa, pero no es mi perfil de chica porque me gustan más delgaditas y bajitas. Me sabe fatal porque la chica es encantadora, pero no estoy a su misma altura», dijo. Por ello, en la decisión final de First Dates, lo tuvo claro. Eso sí, su opinión generó una gran sorpresa en Milena.

«No estamos en el mismo momento. Hace unos meses salí de una relación y fue muy doloroso. Todavía tengo idealizada a esa persona y me va a costar…tengo que trabajar esa parte», le dijo. Un rechazo a querer seguir conociéndola que dejó a la soltera sin palabras.