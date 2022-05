Rayden y Álvaro de Luna han vuelto a sorprender a sus fans una vez más. Tras haberse convertido en dos de los artistas españoles más reconocidos del momento, han decidido unir sus voces en una misma canción. Sus fans llevaban tiempo pidiéndoles una colaboración, y finalmente, esa colaboración está a punto de hacerse realidad.

Será el próximo martes 24 de mayo cuando vea la luz la colaboración que todos los fans de ambos artistas esperaban. Bajo el título de ‘En el cielo de la boca’, se trata de la canción ha unido por primera vez las voces de Rayden y Álvaro de Luna.

Una noticia que ellos mismos han anunciado a través de sus respectivas redes sociales, donde también han compartido algunas imágenes de lo que parece ser el videoclip de ‘En el cielo de la boca’. Y como era de esperar, el anuncio de esta colaboración ha generado una gran expectación.

«Salimos guapos??», dice el artista sevillano en la descripción de la foto publicada en su cuenta de Instagram. Mientras que Rayden ha compartido varias imágenes y un pequeño adelanto de lo que será el videoclip, a través de sus redes sociales.

Cabe destacar que Rayden no solo había anunciado unas horas antes que tenía una sorpresa, sino que además, desde hacia tiempo los fans del artista eran conscientes de que tenía algo entre manos, no obstante, no se imaginaban de que se trataba de una colaboración con Álvaro de Luna.

Aunque de momento se desconocen todos los detalles sobre esta canción, no cabe duda de que ‘En el cielo de la boca’ no tardará en convertirse en un éxito, pues todo lo que tocan ambos artistas se convierte en un hit casi al instante. Ya queda menos para escuchar su esperada colaboración.