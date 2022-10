Raquel Lozano y Marina Ruiz: fuerte enfrentamiento en el plató de ‘Pesadilla en el paraíso’

A pesar del cambio en la parrilla, este miércoles 5 de octubre Telecinco emitió una nueva gala de Pesadilla en el paraíso. Hubo dos nuevos expulsados: Raquel Lozano y Xavier Font. Los expulsados entraron directamente a plató donde Raquel Lozano se encontró con Marina Ruiz y fueron protagonistas de un rifirrafe.

La expulsada comenzó a hablar de su compañero en la granja y expareja, Omar Sánchez, ya que se dieron un tiempo antes de entrar en el reality. Recordemos que el exmarido de Anabel Pantoja, tras lo sucedido con la andaluza y Yulen Pereira en Supervivientes 2022, quiso conocer a Raquel Lozano. Aunque ambos compartieron varios momentos tensos dentro del programa, también se sentaron a hablar las cosas.

El presentador, Carlos Sobera, preguntó a Raquel sobre su relación con Marina Ruiz, ya que esta es el nuevo interés amoroso de Omar. “Marina no es mi conflicto ni mi enfrentamiento. Es Omar. Con Marina no tengo nada. Que les vaya bien, que sean felices y coman perdices”, respondía esta no pareciendo del todo sincera.

Marina entonces decidió dar un consejo a la expulsada: “Raquel, cuando tú entraste, yo te escuché y empaticé contigo, pero cuando he salido y he visto todo lo que has liado fuera… Te voy a decir una cosa como mujer, para tus próximas relaciones, tía, quiérete un poco más, ten más dignidad y no hagas esas cosas”. La andaluza fue expulsada de Pesadilla en el paraíso justo la semana antes de que Raquel Lozano entrara al programa, por lo tanto, en su tiempo de expulsión ha tenido tiempo para ponerse al día de lo que había contado en televisión antes de entrar.

“Me parece muy bien ese consejo y es lo que ahora mismo estoy llevando a cabo, ya lo he hecho yo antes de que tú me lo digas. Pero era mi única manera de defenderme, yo he podido hablar en platós, pero tú también tienes un canal de Mtmad en el que pones a fuego y a hierro a tu exnovio Hugo Paz”, acusando Raquel a Marina de haber hecho lo mismo que ella.

Este enfrentamiento todavía dará mucho sobre lo que hablar estando Omar Sánchez aún dentro de la granja del programa de Mediaset. Mientras tanto, habrá que ver como se desarrolla este conflicto fuera de Pesadilla en el paraíso.