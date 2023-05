Raquel Bollo habla con Manuel Cortés tras ser evacuado y estalla ante las risas en plató

El pasado domingo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes Conexión Honduras, presentado por Ion Aramendi y Laura Madrueño. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, tuvo que ser evacuado del programa por el equipo médico.

Tras haber sentido un dolor intestinal profundo, los médicos decidieron apartarle del resto de compañeros para que estuviese en observación. A pesar de todo, Manuel Cortés tuvo la oportunidad de conectar en directo con Ion Aramendi en Supervivientes Conexión Honduras para confesar cómo se encuentra. Y es que, a pesar de seguir dolorido, está mucho mejor.

Además, el concursante de Supervivientes 2023 no dudó en aprovechar esta intervención en directo para tranquilizar a su madre. La propia Raquel Bollo se encontraba en plató, escuchando las palabras de su hijo. Y es que se acababa de enterar de que tuvo que ser evacuado por el equipo médico. Lo único que espera Manuel en estos momentos es superar una prueba que deben hacerle para, cuanto antes, incorporarse al grupo.

Raquel Bollo habla con Manuel al ser evacuado y estalla ante las reacciones en plató: «No se puede estar riendo» 🏝 #ConexiónHonduras12 https://t.co/YbKsnUPR9u — Supervivientes (@Supervivientes) May 21, 2023

Raquel pudo hablar con su hijo, y le pidió cautela ya que éste sufrió graves problemas estomacales en el pasado. “No tiene nada que ver con la peritonitis”, confesó el concursante de Supervivientes 2023. “Eso es lo único que quiero que me digas, que no sientes nada como lo de la otra vez, lo mínimo que sientas que sea así, el concurso que quede dónde quede, te quiero en España y sano. Lo primero es la salud, si sientes lo más mínimo como la otra vez te quiero aquí”, aseguró Raquel Bollo.

Una vez terminó la conexión entre madre e hijo, la andaluza sorprendió al estallar como nunca en directo: “Me quedo tranquila, pero en la vida hay que tener empatía y, cuando se está viendo a una persona mal, no se puede estar riendo”. Ion Aramendi le preguntó a quién se refería, pero ella prefirió guardar silencio: “Da igual, prefiero no hablar. Manuel estuvo en una operación a vida o muerte por una apendicitis que parecía que era un dolor de estómago y lo metieron de urgencia en una operación de seis horas con una peritonitis”, explicó, visiblemente enfadada.

Marta Peñate no tardó en hablar, dándose por aludida: “Insinuaste que había gente que se estaba riendo de que tu hijo estaba enfermo, era una cosa que me estaba contando Kiko a mí, no tiene nada que ver con tu hijo, en la vida me alegraría de que tu hijo estuviera enfermo”. Raquel no tardó en contestar: “No he pensado en ningún momento que te estuvieras riendo de él, pero si veo que hay muy poca empatía ponerte a reírte de cualquier tontería vuestra cuando se está hablando de algo que es grave”.