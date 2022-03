Raquel Bollo se derrumba en ‘Viva la vida’ por los continuos ataques de ‘Sálvame’. Desde la semana pasada, la colaboradora lleva haciendo frente a muchas críticas y la empresaria ya no puede más con esta situación.

La diseñadora está pasando por una de sus peores semanas desde que ‘Sálvame’ hizo públicas las declaraciones del casero de la sevillana. El propietario ha asegurado que la andaluza le debe más de 20.000 euros del alquiler de su anterior vivienda.

La colaboradora ha asegurado estar “muy cansada” de esta situación. «Tengo fuerzas, pero mis fuerzas las quiero gastar en mi vida de fuera», explica la empresaria entre lágrimas. Es por ello que Raquel Bollo ha tomado la decisión de abandonar su trabajo en ‘Viva la vida’. Emma García se la ha encontrado en los pasillos de Mediaset y ha explicado que ha visto a «una mujer derrotada, desconsolada, llorando a lágrima viva y diciendo que se iba».

Emma García consuela a Raquel Bollo: «La he visto destrozada, llorando a lágrima viva» 😔 #VivaLaVida492 https://t.co/YgaBSp7lo1 — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) March 20, 2022

En el programa, ambas se han sentado para hablar sobre esta situación y la diseñadora ha comentado que no puede más. «No tengo más fuerzas para seguir justificando, dando explicaciones… Yo no se las pido a nadie. Soy consciente que hay informaciones, que incluso tienen que salir. Siempre he dado respuesta a todo, pero yo no voy a estar toda mi vida demostrando», ha declarado la sevillana.

La dirección de ‘Viva la vida’ ha tomado la decisión de no emitir el resto de declaraciones de otros programas de la cadena dada la situación emocional de Raquel Bollo. Tras la conversación con Emma García, la colaboradora ha seguido haciendo su trabajo y ha quedado en el aire su abandono. «Llorar es más necesario de lo que creemos, hablar de ello y de cómo nos sentimos debería ser lo normal», ha reflexionado la andaluza tras el programa.