R. Kelly critica duramente a Lady Gaga por un drástico gesto del pasado

Ya hace casi 6 años desde que Lady Gaga, la recién ganadora del Óscar a la mejor canción original por ‘Shallow’, de la película dirigida por Bradley Cooper ‘Ha Nacido Una Estrella’, colaboró con el cantante R. Kelly en su canción ‘Do What U Want’, de su álbum ‘ARTPOP’. La canción sonó en todas las cadenas de radio y fue todo un hit.

Pues bien, R. Kelly fue acusado por abusos sexuales posteriormente. Lady Gaga fue duramente criticada por colaborar con alguien capaz de realizar ese tipo de actos, pero no fue hasta hace poco que Lady Gaga retiró la canción en la que colaboraron de todas las plataformas. Sin embargo, sí que se disculpó ante sus fans por haber colaborado con este cantante.

Ayer, R. Kelly fue entrevistado por primera vez desde que le acusaran por agresión sexual (acusaciones por las que irá a juicio), y rompió a llorar.

NEW: R&B singer R. Kelly, charged with aggravated sexual abuse, angrily denied the accusations in a new interview with @GayleKing, insisting the claims are “rumors” & “not true.”

Kelly has pleaded not guilty; see the first clips here & watch @CBSThisMorning Wednesday at 7a ET. pic.twitter.com/5yT1QwPsIq

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) 5 de marzo de 2019