¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Invitados del 12 al 15 de octubre

Dos cantantes, una presentadora, un cocinero y un periodista son los invitados de El Hormiguero del 12 al 15 de octubre. El programa de Pablo Motos no descansa ni siquiera el lunes 12, día festivo por el Día de la Hispanidad, manteniendo su cita habitual de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3. Este movimiento llega después de sufrir dos derrotas en audiencias frente a Horizonte y La Revuelta, poniendo en peligro su liderazgo habitual en el horario del access prime time.

Lunes 12: Maluma

El cantante abre la semana para hablar del éxito de Agua, una canción con sabor a merengue y ritmo tropical con la que ha vuelto a colaborar con su compatriota Shakira. Las dos estrellas colombianas compartirán escenario el día anterior, el domingo 11, en uno de los conciertos que la cantante ofrece en Madrid durante este mes.

Martes 13: María del Monte

La cantante sevillana presenta Si el corazón se equivoca, se le perdona, el libro de sus memorias, ya disponible. En él habla de los aprendizajes, errores y aciertos que han formado parte de su intensa vida y de su larga trayectoria profesional. La artista compagina su carrera musical con su colaboración en el programa Y ahora Sonsoles, también en Antena 3.

Miércoles 14: Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz

La presentadora y el cocinero, una de las parejas favoritas del programa, cuentan cómo fue el debut de ella como DJ en la fiesta de cierre de temporada de StreetXO Ibiza. La televisiva llega, además, después de una semana de idas y venidas al hospital por culpa de sus problemas respiratorios, por lo que aprovechará para contar cómo se encuentra. Pedroche, además, acaba de reincorporarse a Zapeando después de tomarse un tiempo tras su segundo embarazo.

Jueves 15: Vicente Vallés

El periodista acaba de estrenar en Onda Cero Podcast la serie documental Espías: clave secreta, en la que narra con pulso y ritmo de thriller las historias de topos, traiciones y operaciones secretas que marcaron el siglo XX. El periodista podrá hablar de uno de sus temas favoritos, puesto que es experto en novelas de espias y un apasionado de la política internacional.

Con Vallés, director y presentador del informativo diario más visto de la noche, el programa charlará además de la intensa actualidad que vive nuestro país en los últimos días con temas como la invasión en Ceuta, la muerte de Maricarmen -la anciana desahuciada de su casa- y sus consecuencias en las próximas elecciones generales.

Cómo llega el programa a la semana

El Hormiguero afronta la semana tras un jueves ajustado. El 8 de octubre, como ya contamos en Happy FM en nuestro análisis de audiencias, con Luis Zahera como invitado, firmó un 13,7% y 1.644.000 espectadores. Quedó por detrás de La Revuelta, que con Shakira marcó un 14,1% y 1.744.000 en una entrega exprés que empezó a las 22:09 y duró menos de 40 minutos, mientras que el programa de Antena 3 ocupó 80 minutos de su franja. Horizonte, por su parte, registró un 12,7% y 1.527.000 espectadores.