Luis Zahera: «Mi padre tenía un humor muy negro, mis hermanas dicen que era maltrato psicológico»

Luis Zahera es uno de los actores más queridos del cine español, y anoche demostró que también es un gran contador de historias. El actor gallego visitó El Hormiguero, en Antena 3, y entre risas y anécdotas, habló de una de las figuras que más le han marcado: su padre. Según contó era un hombre con un carácter muy particular, especialmente obsesionado con la puntualidad. «Él era de los obsesivos, que tenías seis horas para cruzar al otro lado del mostrador y ya estaba preguntando si estabas listo», recordó el actor. Una manía que, reconoce, ha acabado heredando: «Yo es raro que llegue tarde a algún lado porque para mi padre era una obsesión». Pero lo que más llamó la atención fue su forma de describir el sentido del humor de su progenitor, que no a todos en casa les hacía la misma gracia.

«Era un tipo peculiar», resumió el actor. Y antes de lanzar la frase que más ha dado que hablar: «Mis hermanas decían que lo suyo era maltrato psicológico, pero a mí me hacía gracia». Para que el público entendiera a qué se refería exactamente, Zahera recordó cómo reaccionaba su padre cuando él llegaba a casa de resaca: «José Luis, hijo mío, tu vida no tiene ningún sentido… ¿Quieres un vaso de agua?». Y la sorpresa venía después: «Te traía un vaso de agua caliente». Una broma que, lejos de molestarle, al actor le parecía de lo más divertida: «Me parece divertido, tenía esa ida de olla». Tampoco se libraba su trabajo como guionista. Si su padre le pillaba escribiendo un guion, se quedaba serio y le decía: «Mucho tienes que trabajar para no trabajar», contó en el plató de Pablo Motos.

«Quiero que me contraten para películas de amor»

A pesar de todo, Zahera guarda un recuerdo muy cariñoso de él: «Él era de chiste rápido, de todo rápido. Un tipo muy simpático».

En la misma visita, el actor también sorprendió al confesar su lado más tierno como espectador: «Me encantan las películas de amor». Y lanzó un deseo: «Me contratan mucho para películas de acción, pero quiero que me contraten para películas de amor».