Audiencias ayer: ‘Horizonte’ sigue imparable y ya vence a ‘Supervivientes’

Las noches de la televisión siguen muy apretadas y la batalla por la franja del access prime time ya es cosa de tres. El Hormiguero ha visto en los últimos meses como Iker Jiménez y su Horizonte se han convertido en la gran sorpresa y ya disputan la segunda plaza contra La Revuelta. Ayer, jueves 8 de octubre, Pablo Motos sufrió una nueva derrota, esta vez frente a David Broncano, que contaba con Shakira como invitada especial y elevó sus datos hasta llevarle a lo más alto. En la segunda parte fue el programa de Cuatro el que se llevó el premio, venciendo incluso a Supervivientes, que pasa un momento complicado, un dato que llega después de firmar su segundo mejor dato histórico el miércoles.

El programa de Iker Jiménez alcanzó un 13,8% de cuota en su bloque central, aunque con 997.000 espectadores, ya pasada la medianoche. Solo lo supera el 14,4% del 3 de septiembre, en plena crisis de Ceuta. En el tramo previo, Horizonte: Avance -el que compite contra Motos y Broncano- registró un 12,7% y 1.527.000 espectadores.

Lo más relevante es dónde ganó. En la franja de 23:11 a 01:00 horas, Horizonte lideró con un 13,8% y 997.000 espectadores, por delante de Supervivientes All Stars (12,9% y 928.000), La 1 con El perro andaluz (10,8% y 784.000), Antena 3 (9,5% y 688.000) y laSexta (3,3% y 237.000).

Hay que explicar que Supervivientes consigue un dato total de un 14,8% y 837.000 espectadores, pero eso es debido a que su gala dura hasta casi las dos de la madrugada, terminando mucho más tarde que sus rivales y eso le hace subir en puntos de share. Ese dato total suponen 0,8 puntos menos que la semana anterior, cuando marcó un 15,6%.

Shakira le regala el liderato a La Revuelta por un día

La entrevista de David Broncano a Shakira, en su estadio en Madrid, convirtió a La Revuelta en lo más visto del access prime time con 14,1% y 1.744.000 espectadores. Superó así a El Hormiguero, que con Luis Zahera como invitado se quedó en un 13,7% y 1.644.000, y suma su segunda victoria consecutiva sobre el programa de Pablo Motos, después de imponerse también el martes.

Aquí también hay cosas que explicar si miramos los datos con lupa. La entrega de La Revuelta fue más corta de lo habitual, ya que comenzó a las 22:09 y duró menos de 40 minutos, mientras que El Hormiguero ocupó 80 minutos de su franja. Entre las 22:09 y las 22:46, La Revuelta tuvo un 14,1%, Horizonte un 13,7% y El Hormiguero un 12,9% y 1.594.000. Si se mide la franja completa del programa de Antena 3, de 21:55 a 23:15.

Audiencias de todas las cadenas

Antena 3 y La 1 empataron en el total del día con un 13,2%, seguidas de Telecinco (9,7%), Cuatro (8,7%), laSexta (5,8%) y La 2 (3,7%). Entre los programas fuera de la noche, Pasapalabra fue lo más visto de la tarde con un 18,2% y 1.595.000 espectadores, y La ruleta de la suerte marcó el minuto de oro con un 29,2% y 2.540.940 espectadores a las 14:55. Telecinco, por su parte, marcó un 8,2% y 562.000 espectadores con Rueda la letra, el día después de la salida de Lilit Manukyan.

Audiencias de algunos de los principales programas del día:

Sueños de libertad (Antena 3): 14,4% y 1.214.000 espectadores

14,4% y 1.214.000 espectadores La Promesa (La 1): 12,7% y 859.000 espectadores

12,7% y 859.000 espectadores Valle Salvaje (La 1): 9,8% y 655.000 espectadores

9,8% y 655.000 espectadores Antena 3 Noticias 1: 24,8% y 2.276.000 espectadores

Desde la redacción de Happy FM queremos destacar el gran momento que vive Horizonte, que ya es capaz de superar a superproducciones de Telecinco como Supervivientes, lo que deja claro que tiene un público fiel. Sobre La Revuelta, hay que dejar claro que este liderato es cosa de un día y el mérito es de Shakira, no de Broncano, que se ha encontrado un regalo en forma de entrevista.

Por su parte, El Hormiguero debe mirar con cuidado a la competencia después de meses liderando sin problemas. Con la convocatoria de elecciones, todo apunta a que la actualidad política hará que Iker Jiménez y su equipo sigan creciendo y se conviertan un rival duro para Motos y los suyos.