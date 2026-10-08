Audiencias ayer, 7 de octubre: ‘Horizonte’ (12,3%) logra su segundo mejor dato histórico

El paso de las semanas siguen dejando claro que Horizonte es el nuevo rival de El Hormiguero por el liderato de las noches en televisión, algo que ni los mejores analistas hubieran conseguido adivinar hace apenas unos meses. El programa de Iker Jiménez alcanzó un 12,3% y 1.468.000 espectadores, su segundo mejor dato histórico, y solo El Hormiguero (14,1%) quedó por delante en el access. Por su parte, La Revuelta canceló en el último momento su emisión debido a la noticia de la muerte de Maricarmen, dejando hueco a un especial informativo en TVE. En el prime time, La isla de las tentaciones 11 volvió a imponerse con un 14% y 830.000 espectadores, y La Mesa subió 2,2 puntos tras su mínimo de hace siete días.

‘El Hormiguero’ gana y ‘Horizonte’ firma su segundo mejor dato

El Hormiguero marcó un 14,1% y 1.680.000 espectadores, la entrega más vista de sus últimas diez emisiones. Es su mejor dato de la semana: mejora el 13,4% y 1.627.000 del lunes y deja atrás el 11,1% y 1.461.000 del martes, cuando competía con el partido de España. Horizonte, en Cuatro, firmó un 12,3% y 1.468.000 espectadores, su segundo mejor dato histórico, y se convirtió en la segunda opción de la franja. Sube 2,9 puntos y casi 200.000 espectadores respecto a la noche del fútbol (9,4% y 1.272.000), y se queda a 0,8 puntos de su lunes (13,1% y 1.609.000).

Por su lado, La 1 genera interés y logra un 11% de cuota de pantalla con el especial por la muerte de Maricarmen, unos datos parecidos a los que suele conseguir el programa de David Broncano en ese horario. Tampoco le fue mal a First Dates, que se apuntó un gran 10% de cuota, uno de sus mejores datos de los últimos meses, y se apunta a la pelea por el tercer puesto de la noche. El que se quedó muy lejos, como es habitual, fue El intermedio, que no llegó al 7%.

El Hormiguero (Antena 3): 14,1% y 1.680.000 espectadores

14,1% y 1.680.000 espectadores Horizonte (Cuatro): 12,3% y 1.468.000 espectadores

12,3% y 1.468.000 espectadores Especial informativo por la muerte de Maricarmen Abascal (La 1): 11% y 1.318.000 espectadores

11% y 1.318.000 espectadores First Dates (Telecinco): 10% y 1.204.000 espectadores

10% y 1.204.000 espectadores El Intermedio (laSexta): 6,8% y 825.000 espectadores

6,8% y 825.000 espectadores Cifras y letras (La 2): 5,3% y 656.000 espectadores

‘La isla de las tentaciones’ sigue por delante en el ‘prime time’

El reality de Telecinco volvió a ser lo más visto con un 14% y 830.000 espectadores. Aunque quedó 1,4 puntos por debajo de su récord de la semana anterior, se impuso en su franja. Por detrás, La Mesa se anotó un 11,1% y 633.000 espectadores en Antena 3, la segunda entrega más vista de la temporada. Es una recuperación notable para el programa de debate tras el 8,9% de hace una semana, su peor dato hasta ahora. En La 1 se estrenó la segunda temporada de El túnel (el concurso de Jesús Vázquez), que pasó apuros para llegar al doble dígito: 10,3% y 785.000 espectadores.

La isla de las tentaciones (Telecinco): 14% y 830.000 espectadores

14% y 830.000 espectadores La Mesa (Antena 3): 11,1% y 633.000 espectadores

11,1% y 633.000 espectadores El túnel (La 1): 10,3% y 785.000 espectadores

10,3% y 785.000 espectadores El Blockbuster: Red de traición (Cuatro): 6,6% y 440.000 espectadores

6,6% y 440.000 espectadores Cara al show con Marc Giró (laSexta): 5,5% y 397.000 espectadores

Audiencias del resto del día

El día se cerró con un empate entre Antena 3 y La 1, que marcaron un 13,4% cada una. Les siguieron Telecinco (9,7%), Cuatro (7,3%) y laSexta (5,8%). En lo que va de mes, La 1 mantiene el liderazgo con un 14,5% frente al 12,4% de Antena 3, aunque hay que explicar que ha sido gracias a los datos de los partidos de España en la Liga de Naciones.

Entre los programas del resto de franjas, debemos destacar el buen momento de Pasapalabra, con un 17,3% y 1.573.000 espectadores, y La ruleta de la suerte, con un 20,7% y 1.540.000. Como siempre, Antena 3 Noticias 1 lideró, logrando ayer un brutal 24,8% y 2.356.000 espectadores, su emisión más vista desde marzo.

Sueños de libertad (Antena 3): 13,4% y 1.174.000 espectadores

13,4% y 1.174.000 espectadores La Promesa (La 1): 12,1% y 852.000 espectadores

12,1% y 852.000 espectadores Valle Salvaje (La 1): 10% y 689.000 espectadores

Desde la redacción de Happy FM, lo más llamativo es cómo vuelven a su sitio los programas que el martes quedaron desdibujados por el fútbol. El Hormiguero y Horizonte recuperan casi todo lo cedido, algo que sugiere que el público no los abandonó, solo los dejó en pausa. Sobre La Mesa, conviene esperar: una subida de 2,2 puntos tras un mínimo es una buena noticia, pero la prueba de verdad será repetir cifras en una noche sin La isla de las tentaciones como rival directo.