Quién es Paula Mattheus, concursante de ‘Dúos increíbles’: su edad, su pareja y biografía

Se convirtió en uno de los grandes estrenos del pasado 2022, un hito que parece estar a punto de volver a repetir con su segunda temporada. Dúos increíbles ha vuelto a La 1 de Televisión Española para presentarle a los espectadores las nuevas estrellas que se han aventurado a su reto musical, entre ellas, Paula Mattheus.

La artista se ha convertido en una de las artistas emergentes más sonadas del nuestro país. Una carrera artística que promete ir a por todas y cuyo talento no está dejando indiferente a nadie. Pero, si no la conoces todavía, no te preocupes. ¡Te la presentamos!

Su carrera profesional

Nacida en Getxo (Vizcaya), Paula Mattheus es una cantautora que ha adquirido un gran reconocimiento durante los últimos años. Siempre sintió una fuerte conexión por el mundo de la música y las letras, motivo que la impulsó a perseguir su sueño.

A nivel artístico, la joven de 25 años señala su influencia de estrellas de la industria como Rosana, Ismael Serrano, Antonio Flores, Quique González, Joaquín Sabina, Andrés Suárez o Rozalén. Durante años ha recorrido numerosas salas, lugar donde ha tocado con su banda o en solitario.

Sin embargo, el pasado 2020 fue el año en el que la artista apostó por comenzar su propia carrera como solista. De esta manera, en 2021 presentó su primer EP, Veintitantas Primaveras. Un proyecto que le permitió recorrerse la geografía española para entonar sus temas junto a su público. Debido a su enorme éxito, la cantante lanzó en noviembre de 2022 Mi concierto en el balcón, su primer álbum de estudio.

Este 2023 Paula Mattheus ha continuado trabajando arduamente. Así pues, durante los últimos meses ha publicado sencillos como Con Cada Luna, junto a Tres Caladas, Vale la pena, y Me pasaste tú. Además, ha dado inicio a su nueva gira, haciendo sold-out en la Riviera (Madrid), participando en festivales como El Jardín de las Delicias (Madrid), Festival de Luz (A Coruña), Polar Sound (Baqueira Beret) y Riviera Sound (Tudela). ​

Su lado más personal

La artista intenta mantener un perfil cercano con sus seguidores. Por ello, no duda en compartir un poco de su vida y sus logros, tanto profesionales como personales, en sus redes sociales. De hecho, en Instagram cuenta con más de 40.000 seguidores. A nivel sentimental se desconoce si la cantante se encuentra en una relación amorosa. Paula Mattheus siempre ha sido muy discreta con su vida privada, por lo que no ha presentado públicamente a ninguna pareja.