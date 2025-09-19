No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, El Show de Bertín se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Canal Sur Televisión. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega de este programa presentado por Bertín Osborne. Hace tan solo una semana, el pasado viernes 12 de septiembre, los espectadores de la cadena de televisión andaluza pudieron disfrutar de la visita de Àngel Llàcer. El que fuese profesor y compañero de Bertín Osborne durante su paso por la decimosegunda edición de Tu cara me suena, no dudó en visitarle por primera vez en su plató. De esta manera, no solamente habló sobre diversas cuestiones profesionales, sino que también se sinceró sobre otros sucesos que han ocurrido en los últimos años y que le han cambiado la vida para siempre.

Este viernes 19 de septiembre, Bertín Osborne y sus colaboradores reciben a una de las artistas más queridas y consagradas de nuestro país. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Jeanette. La cantante, que se hizo conocida en todo el mundo por el éxito Por qué te vas, será la encargada de desvelar a los espectadores de El Show de Bertín la historia que hay detrás de esta canción. Pero no todo queda ahí, puesto que también se contará con la visita de una de las comunicadoras más reconocidas de nuestro país. Y es que Cristina Tárrega, que se une al equipo de colaboradores del programa. De esta forma, en esta nueva entrega del programa, veremos cómo Jeanette se sincerará con Bertín Osborne sobre diversos aspectos profesionales, pero también personales. Así pues, hablará de la relación de más de cincuenta años que mantuvo con su marido.

Pero no todo queda ahí, puesto que se verá sorprendida por el compositor Manuel Alejandro, que escribió una infinidad de temas con los que Jeanette marcó un antes y un después. Además, como es habitual en los invitados de El Show de Bertín, la artista se someterá al ya mítico «Tercer grado».

De esta forma, Susana Saborido sorprenderá a la invitada con una serie de preguntas. Gracias a ellas, descubriremos cómo, en uno de sus viajes, se vio envuelta en un tiroteo. Además, también desvelará la situación tan surrealista que vivió o la extraña manía que tiene con los productos que hay en su nevera. ¡No dejará indiferente a nadie!

Por si fuera poco, la cantante que actuó con Aitana en los Latin Grammy se enfrentará a un juego de concentración junto al resto de los allí presentes, mientras recibirá un merecidísimo homenaje por su amplia trayectoria musical. Sin duda, estaremos ante una de las noches más especiales y emotivas que se recuerdan en este programa.

No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín que contará con Jeanette como invitada esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Canal Sur Televisión.