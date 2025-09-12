No es ningún secreto que El Show de Bertín, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Canal Sur Televisión. Y siendo honestos, no es para menos. Este viernes 12 de septiembre, los seguidores de este programa presentado por Bertín Osborne podrán disfrutar del estreno de la sexta temporada. Con motivo de esta fecha tan señalada, el artista ha querido contar con un invitado de lujo, con el que tuvo la oportunidad de trabajar recientemente durante la temporada 12 de Tu cara me suena. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Àngel Llàcer. Por si fuera poco, seremos testigos de varias de las grandes novedades de esta nueva etapa del programa, como es la incorporación de la actriz y presentadora Belinda Washington así como el cantante Diego Benjumea como colaboradores habituales.

Como suele ser usual en este formato, los dos tendrán que hacer frente a los diferentes y divertidos retos propuestos por sus compañeros. No tardarán en demostrar cómo, gracias a su humor y desparpajo, se han ganado a pulso formar parte del equipo de El Show de Bertín. Cabe destacar que en esta primera entrega de esta sexta temporada, vamos a poder disfrutar de un repaso de los mejores momentos tanto de Bertín como de sus colaboradores durante el verano. Además, el artista recibirá en plató a un invitado muy especial, que visitará por primera vez El Show de Bertín. Se trata de Àngel Llàcer, con quien el presentador coincidió en Tu cara me suena 12. Con él, el miembro del jurado del exitoso concurso de Antena 3 se sincerará como nunca sobre diversos asuntos personales que dejarán a todos los espectadores completamente sin palabras. Por si fuera poco, desvelará cómo se encuentra tras haber pasado un año entre hospitales.

Debemos recordar que Àngel Llàcer vivió recientemente una de las etapas más duras de su vida. Y todo como consecuencia de una bacteria que se «coló» en su cuerpo durante un viaje a Vietnam. Popularmente, es conocida como «bacteria carnívora», y se trata de una enfermedad que puede llegar a destruir piel, grasa y tejido muscular a una velocidad vertiginosa.

Como es habitual en este programa, Àngel Llàcer se someterá al mítico ‘Tercer grado’. Gracias a las preguntas de Belinda Washington, el catalán dará a conocer su estrecho vínculo con la localidad sevillana de Osuna, así como las bromas que constantemente gasta a sus compañeros de trabajo. Todo ello mientras desvela numerosas anécdotas vividas a lo largo de su carrera.

Pero no todo queda ahí, puesto que el equipo no dudará en hacer hincapié en un aspecto profesional de su invitado: los célebres castings de televisión que ha dirigido a lo largo de su trayectoria. Por ese mismo motivo, El Show de Bertín ha querido sorprender a su invitado con El Casting de El Show, en el que Bertín y sus colaboradores del programa se pondrán bajo las órdenes de un exigente Àngel Llàcer.

No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín que contará con Àngel Llàcer como invitada esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Canal Sur Televisión.