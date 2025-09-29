Supervivientes sigue siendo la gran baza de Telecinco para hacer subir sus audiencias, demostrando su enorme fortaleza pese al momento que vive Telecinco en general. Los datos de Supervivientes All Stars 2 no eran los esperados en su arranque de temporada, pero con el paso de las semanas están llegando los buenos resultados, que especialmente se notan ya en las galas de los martes y los jueves. El debate dominical es habitual que rinda algo menos, pero sigue luchando por liderar frente al cine de La 1, que también marca buenos datos. Así quedan las audiencias del domingo 28 de septiembre.

Supervivientes continúa con buenos datos, aunque ayer no pudo revalidar el liderazgo con su gala dominical, presentada por Sandra Barneda. El programa logró reunir al 13,5 % y 1.069.000 espectadores, lo que supone una bajada de seis décimas y 20.000 espectadores en una semana. Hace siete días logró un 14,1 % y 1.046.000.

La noche se la llevó esta vez el contenedor de cine La película de la semana, todo un clásico de La 1. La cadena pública apostó por el estreno en televisión en abierto de Oppenheimer, una de las películas más taquilleras de 2023 y que es uno de los títulos más buscados en los últimos meses en plataformas. Su llegada al abierto reunió al 13,7 % de la audiencia, lo que se traduce en 1.288.000 espectadores. Supera por dos décimas al reality hondureño y en más de 200.000 espectadores. Hay que tener en cuenta que la gala de Telecinco terminó pasadas las dos de la madrugada, mientras que la película lo hizo a una hora más prudente, por lo que sus duraciones son distintas.

En tercer lugar, se coloca un nuevo capítulo de la serie Una nueva vida. Antena 3 sigue apostando por las series turcas en tres noches de la semana, aunque el desgaste de las ficciones es evidente y ya no rinden como antes. Pese a todo, el capítulo consigue el doble dígito con un buen 10,9 % y 977.000 espectadores, perdiendo una décima respecto a la semana pasada.

Lejos de estos tres programas se colocan las ofertas de Cuatro y laSexta, que como segundas cadenas no se acercan al 10 % de cuota de pantalla. Cuarto milenio se queda con un 6,4 % y 625.000 espectadores, volviendo a superar un domingo más a Salvados, que firma un más que discreto 5,2 % y 654.000 televidentes, dejando claro el problema que la segunda cadena de Atresmedia tiene con las noches.

La batalla de las audiencias de las tardes

En la tarde, el cine es el rey gracias al dominio de Antena 3 y La 1. La cadena pública logra una media del 10,5 con la emisión de sus tres películas. La de Atresmedia, con su Multicine, logra una media del 9,06 % en toda la tarde, superando a Fiesta, que debe de conformarse con un 8,6 de cuota.

Cuatro, con la emisión de dos películas y su Informativo (que arranca antes que el resto), logra una media del 5,9 % de cuota. La Roca, el magazine presentador por Nuria Roca, sigue siendo un lastre para las tardes del fin de semana de laSexta, no logrando ni llegar al 5 % de cuota. La tarde de la cadena verde (La Roca + laSexta Noticias) consigue un 5,6 %, dejándola por detrás de los datos de Cuatro y como farolillo rojo de las grandes cadenas.