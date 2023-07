‘El puente de las mentiras’: horario y cómo ver (online y tv) el nuevo programa de Paula Vázquez

La1 de TVE está imparable. La cadena española ha renovado su programación de cara al verano del 2023 y ha presentado sus nuevas apuestas estrellas. El pasado lunes 24 de julio lo hizo de la mano del regreso del mítico concurso de Ramón García, El Grand Prix del verano. Ahora, hará lo propio junto a su nuevo programa, El puente de las mentiras.

A partir de este miércoles 26 de julio los espectadores serán testigos del estreno de uno de los show televisivos más esperados. Paula Vázquez regresa a TVE y lo hace como maestra de ceremonias de la adaptación de uno de los concursos británicos más vistos.

¡En ‘El puente de las mentiras’ solo la verdad te lleva a la victoria! Muy pronto en @La1_tve con @PaulaVazquezTV pic.twitter.com/HenilYiLeP — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 18, 2023

El puente de las mentiras promete no dejar indiferente a nadie. Por ello, en su primer día dará la bienvenida a celebridades como Rodrigo Vázquez, Miki Nadal, Amaya Valdemoro y Cayetana Guillén-Cuervo, quiénes harán frente a las temidas preguntas. Pero, si no sabes cómo o a qué hora ver este nuevo programa, no te preocupes. Te lo contámos.

Tal y como ha comunicado de manera oficial TVE, El puente de las mentiras aterrizará este miércoles a las 22:35, hora peninsular española. Un estreno que se podrá ver a través del canal de La1. Para acceder a él tan solo será necesario disponer de una televisión y sintonizar dicho canal.

En el caso de no tenerlo al alcance, no te preocupes. También se puede disfrutar del programa a través de la página web de https://www.rtve.es/play/. Una plataforma online absolutamente gratuita y disponible para los espectadores de TVE.

¡En ‘El puente de las mentiras’, la tensión y la diversión están garantizadas! No te lo pierdas mañana, miércoles 26 de julio, a las 22:35 h en La 1 y @rtveplay https://t.co/g6kkdQUnYO pic.twitter.com/846OLzz00E — La 1 (@La1_tve) July 25, 2023