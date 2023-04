‘La Promesa’, capítulo 84: Alonso pide a Cruz algo muy humillante para ella

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 83 donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo Alonso no ha dudado en tomar una drástica decisión.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 84 de La Promesa. Así pues, observamos cómo las familias, tras el fortísimo enfrentamiento entre el Marqués y el Duque, parecen haber llegado a un acuerdo. Y es que habrá boda. Por lo tanto, comienzan con los preparativos del evento.

Alonso, por su parte, no ha dudado un solo segundo en pedir a Cruz algo tremendamente humillante. ¿En qué consiste? En que, personalmente, de las gracias a las cocineras por haber conseguido desenmascarar a Camilo. Todo ello mientras Candela desvela a Jana que también conoce el secreto de Pía. Es decir, que está embarazada.

Curro ha querido pedir disculpas a la doncella por el distante trato que ha tenido en los últimos días. A la joven, por su parte, se le ha ocurrido una maravillosa idea para poder contar a su hermano toda la verdad respecto a su pasado. La noticia de que no habrá despidos en palacio llega a los empleados gracias a Gregorio.

Pía, por su parte, no ha dejado de investigar el pasado del mayordomo pero, a pesar de los esfuerzos, no ha averiguado absolutamente nada. Lo que Rómulo no espera, bajo ningún concepto, es que Gregorio le confiese en primera persona de dónde viene esa animadversión que tiene hacia él. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.