‘La Promesa’, capítulo 47: Manuel se aleja de Jimena y se acerca a Jana

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha ganado a pulso ser una de las series diarias del momento. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 46 donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo Doña Eugenia se ha alterado muchísimo al reconocer a Jana. La joven no daba crédito a lo que estaba ocurriendo.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 47 de La Promesa. Así pues, somos testigos de cómo Cruz trata por todos los medios de sonsacar a Doña Eugenia todos los detalles sobre la aparición de un supuesto fantasma. Mientras Petra ve cada vez más cerca a María Fernández y Salvador, por lo que no tarda en quejarse ante Rómulo.

A pesar de todo lo que acordó con Jana, Manuel ha vuelto a decir a la joven todo lo que siente por ella. De hecho, y por si fuera poco, no duda en hacer saber a Jimena que necesita ausentarse unos días para tratar de aclarar las ideas. El joven no sabe qué rumbo tomar, ya que las cosas se le están complicando por momentos.

Jimena y Manuel se dan «un tiempo», ¿crees que eso les ayudará a su relación?#LaPromesa ⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/Aqc3Y782gm — La 1 (@La1_tve) March 7, 2023

Pía se muestra inquieta, y todo porque Teresa está pasando cada vez más tiempo con el Barón. Al tratar de intervenir, se encuentra con la firme amenaza de Petra, quien le hace saber que no le conviene involucrarse en el asunto. Y es que, de hacerlo, las consecuencias podrían ser verdaderamente graves.

Don Camilo no se muestra muy receptivo a la hora de hablar de su pasado en el seminario. A pesar de todo, no ha tardado en pedir a Petra que le consiga, cuanto antes, el acceso a la biblioteca. Leonor se muestra dispuesta a saber toda la verdad sobre Teresa y Mauro. Es entonces cuando éste le confiesa algo tremendamente doloroso. No te pierdas la nueva entrega de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.