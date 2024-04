‘La Promesa’, capítulo 342: Jimena muere tras la trágica caída

La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular. ¡Está marcando un antes y un después en numerosos aspectos!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 341 de La Promesa. Así pues, observamos cómo el estado de salud de Jimena es grave tras la aparatosa caída. A pesar de la situación tan complicada que está atravesando, hay quien tiene esperanzas en que se pueda recuperar. Pero no va a ser algo tan sencillo, ni mucho menos.

Según van pasando las horas, la esperanza de que Jimena sobreviva disminuye considerablemente. Además, vemos cómo tanto los señores como el servicio están verdaderamente consternados con lo sucedido pero, aun así, deben seguir haciendo frente a los numerosos problemas que tienen.

En cuanto a Simona, somos testigos de cómo está verdaderamente preocupada por su hija mientras que Lope no puede evitar seguir impactado. Y todo porque no puede olvidar que ese maletín repleto de dinero, en realidad, es de Vera. El joven empieza a ser consciente de que su novia le está ocultando algo.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 342 de La Promesa. De esta manera tan concreta, vemos cómo los Duques de los Infantes están profundamente destrozados y devastados tras saber que su hija Jimena ha fallecido tras el trágico accidente. Manuel reprocha a Abel lo sucedido con su mujer y éste asume su parte de culpa.

Aun así, el médico también da el paso de defenderse. En cuanto a Cruz, no puede evitar sentirse tremendamente molesta al descubrir que el negocio de las mermeladas ya es cosa del pasado. Por ese mismo motivo, la Marquesa de Luján no tarda en enfrentarse a Pelayo en busca de explicaciones.

Lejos de que todo quede ahí, Cruz no duda en reclamar como suyo ese dinero que, en realidad, pertenece a Vera. Dadas las circunstancias, Petra no puede evitar seguir desconfiando de la relación entre el Conde de Ayala y Margarita, pero éste continúa excusándose. Lope da el paso de pedir explicaciones a Vera tras saber que el maletín repleto de dinero, en realidad, es suyo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.