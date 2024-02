‘La Promesa’, capítulo 283: Simona cree que Candela no va a volver a palacio

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia que está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 282 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jana ha recibido un curioso y misterioso regalo. Como era de esperar, Abel no tarda en aprovechar la ocasión para su propio beneficio. ¡Continúa haciendo de las suyas!

Recientemente hemos podido disfrutar del episodio 283 de La Promesa. Así pues, observamos cómo todos en el servicio estallan al ver a Jerónimo pulular por los pasillos de palacio mientras que María Fernández continúa en casa de Ramona. Al fin y al cabo, la joven ha sido acusada por un robo que no cometió.

Manuel, Catalina y Martina hablan personalmente con la Marquesa de Luján para que revoque su injusta orden, pero Cruz no da su brazo a torcer. Todo ello mientras Simona confesa a Lope que cree que Candela no se ha marchado a Andújar, sino a Asturias junto a Carlos. Por tanto, está convencida de que no va a volver.

Los Marqueses de Luján han dado su beneplácito a la boda entre Feliciano y Teresa. El lacayo está profundamente feliz por esta nueva etapa en su vida, el joven está triste al saber que su madre continúa ocultando a Cruz su verdadera condición. Jana enfrenta a Manuel por el regalo secreto que le dejó en el dormitorio.

Y todo porque lo considera fuera de lugar, puesto que no son absolutamente nada. Todo ello mientras Vera se gana a todos y cada uno de sus compañeros al gastar el primero de sus sueldos para hacer regalos a todos. Lorenzo, por su parte, ha hablado con Margarita para poder tensar la relación entre Pelayo y Jerónimo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.