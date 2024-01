‘La Promesa’, capítulo 266: Jana, destrozada tras haber contado a Curro el gran secreto de Pía

No es ningún secreto que La Promesa, con el paso de los meses, ha conseguido convertirse en una de las series diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. ¡Y es muy merecido! Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 265 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo un personaje de la serie muere trágicamente.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 266 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo María Fernández logra sobrevivir, como puede, a su estancia en la cueva. Todo ello sin tener la más mínima idea de que Valentín ha sido abatido por las autoridades. ¿Logrará salvarse?

Abel, por su parte, ha dado el paso de liderar una nueva búsqueda de María Fernández. De esta forma, ha realizado un mapa con las diversas grutas que se encuentran en la zona. Puede que Valentín la haya escondido en una de ellas. Inevitablemente, y ante la ausencia de Manuel, el médico se ha convertido en el apoyo incondicional de Jana.

Jana ha desvelado a Curro la verdad sobre el barón de Linaja: "Era un violador"

La doncella está destrozada por la desaparición de María Fernández, pero también por haber confesado a Curro el gran secreto de Pía. Lejos de que todo quede ahí observamos cómo Leonor, ante las constantes mentiras de Martina y Curro, no tarda en estallar en su contra. No solamente les confiesa que sabe la verdad, sino que le duele el hecho de que no hayan sido sinceros con ella.

Petra empieza a tener miedo de que la Marquesa de Luján pueda enterarse de que es la madre de Feliciano por terceras personas. Es por eso que está planteándose la posibilidad de confesárselo ella misma, a pesar de las consecuencias. Mientras que la familia aprueba las nuevas conservas de Catalina, Alonso se muestra contundente con Pelayo: no quiere a Mr Cavendish en palacio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.