‘La Promesa’, capítulo 257: La revelación de Feliciano ha hundido por completo a Petra

La Promesa hace frente a la última semana del 2023 y, como no podía ser de otra manera, lo hará con nuevos episodios. Recientemente, hemos podido disfrutar del capítulo 256 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Feliciano confiesa que Petra es su madre.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 257 de La Promesa. Así pues, veremos como Curro está decidido a renunciar al título de su padre. Pero, antes de tomar cualquier decisión decide hablarlo con el Marqués. Por su parte, Alonso acudirá a Manuel para hablar con él y hacerle ver las cosas en beneficio de su sobrino.

Esta tarde, doble episodio de #LaPromesa Y por la noche, a las 22:00 h, no te pierdas #MCJunior https://t.co/qMje4gOSyO pic.twitter.com/q8JaZQ6A2I — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 26, 2023

Pelayo descubre, para su sorpresa, que el fallo de frenos del sidecar pudo no haber sido casual. Paralelamente, Petra se siente más hundida que nunca. El hecho de que Feliciano haya revelado ante todos que es su madre no le sentado nada bien. Intenta hallar consuelo en su hijo, pero no lo encuentra.

Simona y Candela recibirán una carta de Carlos. Todo ello ignorando que Valentín ha vuelto a olvidar, nuevamente, enviar la misiva de Antoñito. El joven tiene la cabeza en una sola persona: María. Sin embargo, no es algo recíproco, pues la joven so piensa en cómo puede declararse a Salvador.

Todo ello sumado a los consejos que le da a Jana. Pues, el amor está revolucionando las vidas de los habitantes del palacio, de eso no cabe duda. La doncella anda perdida en su relación con su querido Manuel. ¡No te pierdas los próximos episodios de La Promesa!