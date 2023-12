‘La Promesa’, capítulo 256: Feliciano confiesa que Petra es su madre

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 255 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Teresa ha provocado que Feliciano se replantee muchas cosas de su pasado.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 256 de La Promesa. Feliciano ha confesado a sus compañeros que Petra es su madre. Tras haber dado a conocer su gran secreto, la trabajadora trata por todos los medios de no cruzarse con nadie. María Fernández, por su parte, no ve el momento de declararse a Salvador.

Alonso está realmente feliz por la recuperación de Catalina. Eso sí, no ha dudado un solo segundo en tomar cartas en el asunto del retraso del chofer. Sabiendo cómo podía reaccionar al conocer toda la verdad, Cruz se ha adelantado. ¿De qué forma? Despidiendo al empleado y mandándolo bien lejos.

Mauro, por su parte, ha confesado a Manuel que tiene serias sospechas de que la avería en el sidecar no fue producto de la casualidad, ni un accidente. Cruz ha esperado, con angustia, que la marcha de Jimena de palacio no trascienda entre sus amigos. Margarita cree que es algo tremendamente complicado.

Manuel y Jana siguen sin poder evitar verse a escondidas, mientras que a Abel no le queda más remedio que asumir que la doncella ha roto su relación con él de manera más que definitiva. El capitán no tira la toalla. Es más, insiste a su hijo que su deber en estos momentos es emprender su carrera militar. Curro acaba tomando la drástica decisión de renunciar a todos los privilegios por ser hijo de Lorenzo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.