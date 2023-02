‘La Promesa’, capítulo 25: Curro, incapaz de controlar su ira, intenta golpear a Jana

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 24 donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo Leonor está dispuesta a contar toda la verdad respecto a su relación con Mauro.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 25 de La Promesa. De esta manera tan concreta vemos cómo, a pesar de que lo intenta, Leonor se ve incapaz de confesar a su padre que está completamente enamorada de Mauro. Lo cierto es que el lacayo no tiene ni la más ligera sospecha al respecto.

Simona trata por todos los medios de explicar a Lope que sus hijos no son los que escriben las cartas que recibe. Es más, le hace saber que ellos jamás han hecho nada para tratar de ponerse en contacto con ella, a pesar de todo el tiempo que ha trascurrido. Y eso es algo que le duele muchísimo.

😱 Simona descubre que Lope es la cocinera misteriosa, ¡y Lope huye de la cocina! Guiado por el miedo, ¿qué hara ahora? #LaPromesa ⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/PU0chtcmVW — La 1 (@La1_tve) February 6, 2023

Tras la sinceridad de Simona, ha llegado el turno de Lope. Le hace saber que ella es la cocinera misteriosa, y que le fascina cocinar desde que era niño. Una actividad que se le niega en rotundo, y precisamente por ser hombre. Cruz, gracias a la venta del broche de las Luján, consigue el dinero suficiente para celebrar su cumpleaños por todo lo alto.

Como no podía ser de otra manera, decide ocultar a Alonso cómo ha conseguido el dinero. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Curro se ve incapaz de soportar a Jana. Por ese mismo motivo, se lo hace saber en el invernadero. La criada no se deja amedrentar, lo que provoca que el joven se disponga a agredirla. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa cada tarde, de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.