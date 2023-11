‘La Promesa’, capítulo 237: Simona confiesa que las cartas de sus hijos eran falsas

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas. En el capítulo emitido el pasado miércoles 22 de noviembre hemos podido ver, entre otras cuestiones, cómo Abel ha diagnosticado a Rómulo una gravísima enfermedad pulmonar.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 237 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo surge una nueva crisis en el matrimonio de Manuel y Jimena. Y todo porque la joven ha querido concertar una comida en casa de sus padres, sin hablarlo previamente con su marido.

Simona, por su parte, se ha animado a sincerarse como nunca. De esta forma, ha confesado que las cartas de sus hijos eran falsas y que el verdadero autor era nada más y nada menos que el Maestro Orengo. Como no podía ser de otra manera, sus compañeros de trabajo no tardan en reaccionar, pero no de la manera que ella esperaba.

¡Buenos días #Promisers! Hoy, en #LaPromesa ➡ Simona confiesa que las cartas de sus hijos eran falsas

➡ Una nueva crisis sobreviene en el matrimonio de Manuel y Jimena A las 17:30h en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/J1fPXh0B3I pic.twitter.com/Z8x6aSFS4y — La Promesa (@lapromesa_tve) November 23, 2023

Por fin ha llegado el día en el que Antoñito llega a palacio y, con él, llega una sorpresa que deja a su madre completamente sin palabras. ¡Y no es para menos! Además, observamos cómo Rómulo continúa trabajando, ignorando por completo su enfermedad a pesar de las advertencias de Abel.

El médico y Jana no tardan en reaccionar ante la actitud del mayordomo, puesto que tienen que evitar a toda costa que sufra una nueva crisis, ya que puede ser letal. La doncella, por su parte, se ha atrevido a cortar todo tipo de relación con Abel, pero María Fernández descubre que el médico no tiene tan claro eso. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.