‘La Promesa’, capítulo 123: Jimena, dispuesta a ser la nueva Marquesa

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido convirtiéndose en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 122 donde, entre otras cuestiones, vemos cómo todos creen saber quién ha envenenado a Pía.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 123 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Manuel ha terminado plantándose ante Jimena, dejándole claro que no va a dejar que le siga chantajeando. Es por eso que toma la decisión de marcharse, por un tiempo, a Puebla.

Por lo tanto, Jimena se queda sola en palacio, por lo que tendrá que lidiar con la indiferencia de todos los que allí se encuentran. Es entonces cuando da la sorpresa al querer imponerse como heredera del marquesado. Todo ello mientras Alonso se siente devastado y, sobre todo, culpable tras la marcha de Cruz.

Manuel se planta ante Jimena.

La mujer de Manuel decide hacerse con la dirección del palacio, a pesar de que ese papel lo ocupaba Martina. Ésta hace saber lo sucedido a Curro, con quien comienza a tener una enorme confianza. Todo ello mientras Lorenzo insiste a Elisa para que no se marche de palacio. Finalmente se queda, por lo que trata de ganarse a los empleados a pesar de los constantes desplantes de Curro.

Salvador no ha dudado en hacer saber a María Fernández que, ahora, no es muy buen momento para casarse. La joven confiesa sus dudas tanto a Martina como a Lope, por lo que le proponen organizar una fiesta. Pía hace saber a Jana que se encuentra mejor pero, sobre todo, siente una mayor cercanía con Gregorio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.