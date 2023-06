‘La Promesa’, capítulo 121: Jimena decide extorsionar a Manuel

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 120 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Alonso ha terminado cediendo a la petición de Elisa: llevar a Cruz a un sanatorio.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 121 de La Promesa. Entre otras cuestiones, observamos cómo Jimena, que tiene la carta en su poder, decide extorsionar a Manuel. Todo ello mientras la marcha de Cruz al sanatorio provoca que el palacio esté dividido en dos bandos claramente diferenciados: por un lado están los vencedores y, por otro, los vencidos.

Petra se siente desprotegida sin la Marquesa. Ahora es considerada como una simple doncella pero, lo que más le duele, es cómo han tratado a Cruz. Por eso no duda en defenderla frente a todos. Manuel, por su parte, no cree que su madre esté loca, pero tiene claro que o era eso o terminaba en la cárcel por intento de asesinato.

Entre los vencedores se encuentran tanto Lorenzo como Elisa. La Baronesa está feliz al saber que, más pronto que tarde, va a poder disfrutar de toda la herencia del Barón. Todo ello mientras el padre de Curro ve cómo su venganza se ha cumplido. A pesar de todo, Elisa está convencida de que la Marquesa no se va a quedar de brazos cruzados. ¡Ni mucho menos!

Pía se ha quedado completamente sin palabras cuando el doctor le ha confirmado que estaba siendo envenenada. Por lo tanto, a partir de ahora, debe vigilar todo lo que come o bebe para mantenerse a salvo. Todo ello mientras Jana le propone que se aleje de todo peligro ya que, si hay alguien que quiere acabar con ella, lo va a intentar de cualquier otra forma.

Lope, por su parte, trata por todos los medios de explicar a Salvador que la idea de María Fernández de que se van a casar fue por el bien de la joven. Algo que solo provoca que las cosas entre ellos empeoren por momentos. Jana no tiene ni la más mínima idea del motivo por el que Manuel le está tratando tan fríamente. Lo que no sabe es que el joven se ha convertido en todo un títere para Jimena. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.