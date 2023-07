En el último día de la semana del especial de verano de First Dates, el restaurante reunió por última vez a los solteros en su versión más veraniega. Una de las parejas no ha conseguido entenderse, aunque él no se ha percatado hasta la decisión final.

La primera en aparecer en el programa fue Natalia, una chica de 19 años. Su objetivo principal era dejar atrás su vida pasada. “Era una inconsciente”, ha confesado. Su suerte en el amor ha sido nula ya que se ha debido enfrentar a mentiras e infidelidades. Eso le ha llegado a afectar también a ella. “Una persona tóxica era la Natalia de hace dos años”, ha explicado.

A Natalia no le ha encajado Daniel desde el primer momento: «No es mi tipo»

https://t.co/StekgpQQ0o — Cuatro (@cuatro) July 15, 2023

Su cita fue Daniel, de 22 años y original de Elche. Su única pretensión era conocer una chica. “El sexo no lo he probado”, ha desvelado. Sus reacciones a primera vista han sido completamente opuestas. “No me ha gustado, lo que me ha entrado por los ojos no me ha gustado”, comentaba ella. “Me ha parecido espectacular”, declaraba él.

Una vez en la mesa han podido empezar a conocerse y han ido surgiendo las primeras diferencias. La soltera ya vivía sola y tenía muchas metas de futuro. Sin embargo, él era muy casero, nunca había salido de España y no le gustaba mucho la fiesta. “Tiene pinta de friki”, observaba ella. Hablando de relaciones, el chico le ha contado a su cita que solo había tenido una de más de un año y que había sido a distancia con una chica de Honduras. Además, ha confesado que era virgen. “No han hecho nada porque no se han conocido en persona. El hecho de tener una relación así te da mucho que pensar”, reflexionaba Natalia.

La comensal no ha dado demasiada importancia al tema del sexo ya que asegura que “cuando estás con una persona igual que te entiendes hablando te entiendes en la cama”. “Si es virgen con 22 años supongo que algo habrá hecho”, añadía. A pesar de que estaba claro que no tenían nada en común, Daniel no perdía la esperanza. “Si la cita se pone bien caliente pues podemos acabar en un hotel”, opinaba el soltero. “He venido preparado, he traído preservativos”, contaba a las cámaras de First Dates. Finalmente, en la decisión final Natalia le ha rechazado y él se ha quedado bastante decepcionado.