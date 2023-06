Pocholo se sincera sobre la enfermedad que padece y el origen de su apodo

El pasado jueves 1 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de El camino a casa, de Albert Espinosa, en LaSexta. En esta ocasión, contó con un invitado de lujo, como es José María Martínez-Bordiú y Bassó, más conocido por todos como Pocholo. Una oportunidad en la que se sinceró como nunca antes lo había hecho.

Durante esa conversación con Albert Espinosa, Pocholo dio a conocer más detalles de su lado más personal. Entre otras cuestiones, dio a conocer cuál es el origen de su apodo. Por lo tanto, también quiso compartir más datos de esa enfermedad que padece desde que nació. Algo que muy pocas personas saben.

“Mi madre, a los 18 años, fue a una fiesta a Madrid. Entonces mi padre la vio y le dijo que se iba a casar con ella dentro de nada”, comenzó diciendo Pocholo a Albert Espinosa en El camino a casa. “Se casó con ella, la dejó embarazada y a ella le pusieron una inyección mal hervida. Le dio hepatitis y me la pasó a mí”, confesó.

De esta manera, el invitado quiso dar muchos más detalles sobre lo ocurrido: “Era una inyección que le puso el doctor Lima, de las que se hervían en una especie de cazuelita de hierro”. Lejos de que todo quede ahí, Pocholo dio muchos más detalles de esa enfermedad que siempre le ha acompañado.

“Yo nací sietemesino y tenía que ir por la mañana un señor de casa a las mujeres a pedirles leche porque no había leche en polvo ni nada”, aseguró, dando paso a la explicación de por qué recibió ese mote: “Así fue, de ‘está pocho, está pocho’, a Pocholo. Me quedé con Pocholo y no me lo ha quitado nadie”. ¡Una historia de lo más curiosa, qué duda cabe!