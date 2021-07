Plátano ha dejado claro que tiene una gran voz después de su gran interpretación, algo que ha toto las apuestas de los investigadores. Repasamos las pistas y teorías que se conocen hasta ahora sobre la máscara de ‘Mask Singer’.

Los investigadores desarrollaron sus apuestas acerca de la identidad del enmascarado. Javier Calvo desearía que fuese Miguel Bosé, mientras que Ambrossi lanza el nombre de Nacho Cano. Paz Vega sigue con los cantantes, aunque el suyo es Maluma, al contrario que José Mota, que lanza el nombre del venezolano Carlos Baute.

En su segunda aparición, Plátano dejó valiosas pistas para los investigadores:

Soy una fruta que tiene que estar siempre a tope

Gasto muchas energías en una de mis pasiones, el cine

Soy muy romántico y pasional

Tras estas pistas, salieron nuevos nombres entre las apuestas de los investigadores. Omar Montes, Sebastián Yatra, Juan Ibáñez (una de las hormigas de ‘El hormiguero’, Pablo Alborán y Carlos Baute fueron las nuevas teorías.

Primeras pistas

Gracias al programa ‘Zapeando’ hemos podido descubrir la primera de las pistas sobre Plátano: “Soy más famoso que el plátano de Canarias, vamos, ¡soy el ídolo de las masas! No hay un hogar en Latinoamérica que no tenga en su mesa esta rica fruta”. Se trata de una pista de lo más curiosa, qué duda cabe.

Pero hay más: “Ya está aquí la dosis de magnesio, potasio y buen rollo que necesitabais. ¿Os mola mi cáscara traje? No tiene motitas, pero tiene decenas, cientos y miles de lentejuelas amarillas. ¿Y qué decís de mis hombreras de platanitos? Estas sí que no pasarán de moda”.

Lejos de que todo quede ahí, hay una nueva pista de Plátano: “Que se preparen mis rivales porque no pienso tropezar en el escenario. Oro parece, plata no es. ¿Sabéis ya quién soy? La pieza top one de cualquier frutero”. Es normal que tanto investigadores como espectadores estén perdidos. ¡Qué complicado es tratar de averiguar su identidad!

En su primer aparición en ‘Mask Singer’, Plántano ha dejado algunas pistas importantes para que los investigadores puedan descubrir su identidad: