‘Pesadilla en el paraíso’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de Pesadilla en el Paraíso. Durante la gala, conducida por Carlos Sobera desde plató y por Nagore Robles desde la granja, se conoció el nombre del cuarto concursante expulsado de la edición.

Tras la expulsión de la semana pasada, donde la audiencia decidió que el concurso de José Antonio Avilés llegase a su fin, esta vez fueron Tania Deniz y Kiko Jiménez los que pusieron su permanencia en el concurso en manos de la audiencia.

El duelo protagonizado por Tania Deniz y Kiko Jiménez estuvo muy ajustado. Ambos concursantes protagonizaron porcentajes bastante igualados durante los últimos días. Sin embargo, finalmente los espectadores decidieron que Kiko se convirtiera en el cuarto expulsado.

«Esto no se lo esperaban, Kiko ha aguantado cada semana, pero en esta ocasión no ha podido contra Tania», entonó Nagore Robles. Por su parte, Kiko expresó que: «Era de esperar, llegaría el momento en el que se agotasen las fuerzas de la gente que me apoya».

Antes de abandonar la granja, Kiko Jiménez se mostró muy agradecido de que la gente hubiera confiado en él semana tras semana y quiso darle la enhorabuena a su rival: «Me alegro de que se quede Tania, que siga disfrutando con todos los compañeros».

Kiko también se acordó de su suegra, Maite Galdeano: «Hemos vivido momentos duros, pero dentro de lo que acabe nos tenemos que quedar con los momentos bonitos. No hemos reido un montón y he vivido momentos especiales con mi suegra que me han unido muchísimo a ella», expresó antes de abandonar la granja.