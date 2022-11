‘Pesadilla en el paraíso’: ¿Quiénes son los nominados de esta semana?

La final de Pesadilla en el Paraíso se acerca. Los concursantes encaran la recta final del nuevo reality de Telecinco, y tras la expulsión de Steisy este miércoles, con un 58% de los votos de los espectadores, se volvieron a enfrentar a una nueva ronda de nominaciones.

Tras una noche de mucha tensión acumulada en el ambiente y varios enfrentamientos entre los concursantes, en la ronda de votaciones el grupo nominó a Omar Sánchez. Una nominación que el ex marido de Anabel Pantoja se tomó con filosofía.

Lo he dado todo, he trabajo mucho también y si me voy me voy con la cabeza muy alta. Llevo aquí casi 3 meses, he conocido a una persona maravillosa y si me voy tengo muchas ganas de estar con ella también», dijo Omar tras conocer su nominación.

Por otra parte, tras haberse convertido en la última expulsada de Pesadilla en el Paraíso, Steisy pudo ejercer su derecho de nominar directamente a uno de sus compañeros de concurso y decidió tomarse su particular venganza nominando a Dani García.

«Escojo a las personas que más daño me han hecho. Yo soy capaz de perdonar siempre que pidan perdón… Nomino a Dani», dijo Steisy tras poner a su ex amigo el brazalete de nominado. Una nominación que Dani no se tomó mal, pues aunque se enfrenta a su tercera nominación, se siente más fuere que nunca.

«Es una nominación horrible, porque aquí somos como hermanos. Pero estoy agradecido porque me hayan salvado y estar una semana más aquí es el mejor regalo. Lo voy a disfrutar como un chiquillo», dijo Dani tras conocer que se enfrentaría a uno de sus grandes apoyos dentro del reality.