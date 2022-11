‘Pesadilla en el paraíso’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de Pesadilla en el Paraíso. Una noche en la que tras la expulsión de Lucía Dominguín, Steisy y Dani G se enfrentaron cara a cara a la decisión de los espectadores, después de haber sido los concursantes nominados de la semana.

Ambos concursantes protagonizaron un momento muy tenso mientras esperaban el veredicto de la audiencia, después de haber pasado de ser inseparables a enemigos. Además, Steisy siempre dejó claro su objetivo de ganar, ofreció regalar ropa interior usada o que sus seguidores cortasen la Gran Vía para incentivar a la gente a que la votasen.

Sin embargo, a pesar de sus intentos Steisy se convirtió en la última expulsada del concurso, con un 58% de los votos de los espectadores. Una decisión que nada más conocerse, hizo que la concursante rompiese a llorar de manera desconsolada.

«Todo ha sido maravilloso, los animales son maravillosos, son los seres más inocentes del mundo. Te quieren sobre todas las cosas, lo que te aportan los animales no te lo aporta nadie», dijo la concursante tras conocer la decisión de la audiencia.

Antes de abandonar la granja, Steisy se despidió de sus compañeros: «Manuel cuídame a Isra», pidió la concursante. «Daniela, me gustaría que juzgases a todos por igual, y del mismo modo que me criticaste a mí por mi pelea con Israel, me gustaría que no te acostases con Iwan, que también ha discutido con él», añadió.

Por otro lado, Dani, tras haberse salvado de la expulsión en Pesadilla en el paraíso, tuvo unas palabras para Steisy: «Tenía la misma ilusión que yo y hay poca gente que viva el concurso tan intensamente. A pesar de lo que nos hemos dicho, lo siento», concluyó el concursante para terminar con la tensión que había entre ellos.