‘Pecado original’, capítulo 35 (Temporada 2): Sahika sigue adelante con su malvado plan

Pecado original, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Cada vez son más los que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular. ¡Está marcando un antes y un después en numerosos aspectos!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 34 de la Temporada 2 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo Zerrin se ha inspirado muchísimo en el discurso de Ender, por lo que ha pedido a Zeynep que le devolviera, a la mayor brevedad posible, su regalo de bodas.

Esta situación ha provocado, inevitablemente, una enorme tensión entre Zeynep y Alihan. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Yildiz trata por todos los medios de esforzarse para recuperar a Halit pero, evidentemente, la estrecha relación con su nueva secretaria molesta muchísimo a la joven.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 35 de la Temporada 2 de Pecado original. Así pues, seremos testigos de cómo Yildiz vivirá la enorme tristeza de ser echada de su propia casa. Todo ello mientras Ender creerá que va a disfrutar de su victoria, pero Sahika rápidamente se dará cuenta de lo que está provocando.

Yildiz se mostrará decidida a querer probar su inocencia, mientras que Halit no podrá pensar en ella. En el instante en el que Sahika tuvo problemas para llevar a cabo su plan, Yigit estuvo a su lado. Ender reconocerá que le encantaría contarle toda la verdad a Halit respecto a Sahika, ya que querrá hacerle saber que se enfrenta a un gran peligro, y no es Yildiz. No te pierdas la nueva entrega de Pecado original en Antena 3 y atresplayer.