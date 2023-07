‘Pecado original’, capítulo 1 (Temporada 3): Ender y Yildiz desaparecen misteriosamente

Pecado original, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente espectacular.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 35 de la Temporada 2 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo Yildiz está profundamente triste, ya que la han echado de casa. Ender está absolutamente convencida de que disfrutará, y mucho, de su victoria pero nada más lejos de la realidad.

Sahika se da cuenta de lo que está haciendo, mientras que Yildiz está dispuesta a todo por probar su inocencia. Por si fuera poco, vemos cómo a Ender le encantaría contar a Halit cuál es la verdadera cara de Sahika. De esta forma, entiende que su enemigo no es como Yildiz, sino que se enfrenta a un peligro mejor.

¡Pillados! Yildiz ve besándose a Zehra y a Caner en @PecadoriginalA3 🫣¿Qué hará ahora que lo sabe? #PecadoOriginal https://t.co/bl5pXCsV3Q — Antena 3 (@antena3com) July 25, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el capítulo 1 de la Temporada 3 de Pecado original. De esta manera tan concreta observamos cómo Sahika, mucho después de la desaparición de Ender, dio el paso de hacerse cargo de la gestión de la casa. Tanto es así que ha establecido un auténtico imperio.

Por si fuera poco, somos testigos de cómo lo único que Sahika no tuvo en cuenta es que Yildiz, que también desapareció la misma noche que Ender, va a regresar de manera repentina. Y no volverá sola, ni mucho menos. Las cosas volverán a experimentar un giro radical. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y atresplayer.