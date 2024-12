Patrick Dempsey: su edad, su pareja, hijos y su nombre real

La industria de Hollywood ha presentado al mundo, a lo largo de su historia, una larga lista de celebridades. Uno de ellos, indiscutiblemente, ha sido el actor Patrick Dempsey. El artista ha logrado hacerse un hueco en la industria del entretenimiento por su interpretación en diversos proyectos profesionales, siendo la serie de Anatomía de Grey una de las más alabadas a nivel global. Una producción donde conquistó al público como Derek Shepherd desde la temporada 1 hasta la 11. Por ello, realizamos un breve repaso por la vida profesional y personal del actor estadounidense.

Nacido el 13 de enero de 1966 en Maine (Estados Unidos), Patrick Galen Dempsey es un artista conocido por su labor como actor y piloto de carreras. Su llegada al mundo del espectáculo fue muy particular, pues fue descubierto tras haber sido invitado a una audición para un papel en la producción teatral de Torch Song Trilogy. Una primera toma de contacto con la actuación donde arrasó. De hecho, pasó los meses siguientes de gira con la compañía. Asimismo, y lejos de quedar ahí, poco a poco fueron surgiéndole nuevas propuestas de trabajo. Pequeñas oportunidades que le terminarían abriendo las puertas, sin saberlo, a Hollywood.

Su carrera profesional

El primer papel importante en un largometraje de Dempsey fue en la película In The Mood, a los 21 años. Tras ello, comenzaron a surgirle apariciones en diversos proyectos. Hasta la fecha, el actor cuenta con casi 40 trabajos para la gran pantalla. Una serie de largometrajes donde destacan títulos como Enchanted, Transformers: el lado oscuro de la luna, Bridget Jones’s Baby, Disenchanted, Scream 3, entre otros.

En televisión, Dempsey también cuenta con un amplio listado de trabajos. En su currículum figuran producciones como Devils, The Truth About the Harry Quebert Affair, Anatomía de Grey, Once and Again y Will & Grace. Por otro lado, lejos de las cámaras, el artista corrió, desde 2004 a 2015, en diversos campeonatos de carreras de Gran turismo. De hecho, en 2006, fundó el equipo Dempsey Racing.

Su lado más personal

En redes sociales, el artista siempre intenta mantenerse en contacto con sus fans. En plataformas como Instagram, el actor tiene casi 7 millones de seguidores. Un medio donde le gusta compartir, mayoritariamente, contenido relacionado con sus proyectos profesionales.

Por otro lado, a nivel sentimental, contrajo matrimonio con la actriz Rocky Parker, en 1987. Sin embargo, la pareja decidió divorciarse en 1994. Pero, poco tardaría el amor en volver a llegar a la vida del actor. En 1999, Patrick Dempsey se casó con Jillian Fink.

La pareja ha dado la bienvenida al mundo a tres hijos en común. Su primera hija, Talula Fink, nació en el 2002. Luego, los gemelos, Sullivan Patrick y Darby Galen, nacieron en el 2007. Posteriormente, en el 2015, la pareja pasó por una fuerte crisis que provocó que Fink solicitase el divorcio. Afortunadamente, el matrimonio logró conciliarse y cancelaron este proceso.