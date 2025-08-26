Pati vuelve a ‘First Dates’ después de liarla en ‘El Diario de Jorge’: «No puede estar a mi nivel»

First Dates sigue siendo uno de los formatos televisivos más importantes de este verano 2025 y que más momentazos está dando en su cambio de Cuatro a Telecinco. En este mes de agosto siguen pasando solteros por el restaurante en busca del amor, como es el caso de la catalana Pati, que ha acudido al programa por segunda vez, aunque para los espectadores se trata de una cara conocida, ya que no es el único programa de Mediaset al que ha acudido en los últimos años. En el verano de 2024 pasó por El Diario de Jorge y denunció en Happy FM lo que allí vivió en su experiencia.

Esta youtuber, cantante y clown, como así se presentó en aquel momento, acudió al programa de Jorge Javier Vázquez para pedir ayuda con la situación que vivía con sus hijos, que se avergonzaban de que su madre quisiese saltar al mundo del espectáculo con casi 60 años. Aunque ella acudió para hablar de su cambio de vida y hacer un casting para participar en un reality de Telecinco, lo que se encontró fue una emboscada que le preparó el programa. Sus hijos estaban allí y no dudaron en ser muy duros con ella, tanto que se marchó del plató muy apenada y pidiéndoles que le apoyasen un poco con su ilusión por triunfar en las redes y sobre los escenarios.

En una charla con Happy FM, Pati nos explicó que no pudo conocer a Jorge Javier Vázquez, uno de sus sueños, además de que desde el programa le aseguraron que podría hacer en directo uno de sus espectáculos de clown, llevando incluso su vestuario, algo que no pasó nunca. Denunció que todo fue «un engaño» y la «poca profesionalidad» desde producción. El Diario de Jorge, por su parte, se defendió explicando que Pati pidió ayuda por la relación con sus hijos, siendo el tema que se trató, además de recordar que la catalana había firmado un contrato de confidencialidad.

Pero un año después de aquello no se le han quitado las ganas de aparecer en televisión y por eso ha querido regresar a First Dates para buscar a su media naranja. A sus 62 años se presentó como una youtuber de éxito, pero también como una mujer muy sensual y a la que le gusta provocar, por eso no dudó en regalarle una liga a su cita de la noche nada más conocerle.

«Es lo que es, pero es menos de lo que parece. Como me pasa a mí en la vida, que parezco una cosa y luego soy otra. Realmente provoco, me gusta que me miren, no tengo vergüenza. Eso da a entender cosas que luego no son», le ha dicho.

Con esa presentación, Joan, su cita, se motivó nada más empezar y estaba impaciente por conocerla, aunque la primera impresión de ella no era nada buena. «Lo he visto arcaico, como antiguo. No puede estar a mi nivel», así hablaba de él cuando no le tenía delante.

Pero las cosas fueron mejorando con el paso de los minutos, ya que ella es cantante y él resultó ser profesor de canto, una bonita casualidad que les llevó a tener una actuación en pleno restaurante, aunque accidentada porque se le olvidó la letra por los nervios. Sin embargo, eso al catalán le daba igual, él ya estaba rendido ante los encantos de Pati: «Me parece una persona sensual. Ha habido un momento en el que quería casi besarla. Creo que entre ella y yo tiene que haber un sexo muy bonito», aseguraba.

Aunque las cosas no comenzaron bien, la cita terminó con buen resultado y ambos quisieron verse fuera del restaurante: «No sé dónde llegaremos, pero tenemos que encajar con estas coincidencias», dijo ella. Joan, por su parte, confirmó que «sería un honor y un placer ir conociéndonos y ver qué ocurre», algo que le dijo antes de que se marchasen a un karaoke a seguir conociéndose.