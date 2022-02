Este miércoles 16 de febrero, Telecinco emitió el primer capítulo de ‘Pasión de gavilanes’ La telenovela colombiana, que tras su estreno en el año 2003 arrasó con sus 188 episodios, volvió para mostrar lo que había ocurrido con aquellas dos familias tan opuestas que se vieron obligadas a entenderse.

En esta segunda entrega la serie no se libró de todo tipo de valoraciones por parte de los usuarios. Muchas de ellas giraban en torno al paso del tiempo: y es que, a pesar de que han pasado cerca de 20 años desde que se grabó la primera temporada de la serie, por algunos de los actores parece que no habían pasado los años, en especial en el caso de los personajes de Rosario Montes y Jimena.

Un nuevo misterio amenaza la paz de los Reyes Elizondo: un profesor aparece muerto y los hijos de Juan y Norma son acusados de homicidio, en la vuelta de #PasiónDeGavilanes 💥 https://t.co/69KfwAQev5 — Telecinco (@telecincoes) February 17, 2022

Otro de los aspectos más comentados fue el cambio del actor que interpretaba al abuelo de las hermanas Elizondo, Don Martín. Este cargaba con la mayor parte de la comicidad de la serie durante la primera temporada, en la que fue interpretado por el cubano Jorge Cao. Sin embargo, el actor anunció a finales de septiembre que no aparecería en la ficción, aunque no explicó los motivos que le llevaron a no aparecer en la serie.

De esta forma, Cao fue sustituido en esta nueva temporada de ‘Pasión de Gavilanes’ por el colombiano Germán Quintero, un cambio que no fue muy bien valorado por algunos de los televidentes. Pero si el foco de atención se puso en alguien de entre las nuevas incorporaciones, fue en los hijos de las parejas, en especial los tres chicos de Norma y Juan, quienes además tuvieron bastante protagonismo, pues dos de ellos, mellizos, pasaron la noche en el calabozo por asesinar a un antiguo profesor que los maltrataba.

Tanto ellos como los hijos de Sarita y Franco causaron furor en las redes, y estos son algunos de los memes que inundaron Twitter anoche. Una noche en la que se volvió a demostrar la creatividad y el humor que inunda esta red social.

Jimena que pacto con el diablo ha hecho para estar exactamente igual? #PasionDeGavilanes pic.twitter.com/7Ud80S9zTm — 💫EVA💫 (@EvaQuiijano) February 16, 2022

Increíble lo bien que han envejecido todos los actores de #PasionDeGavilanes. 18 años después siguen espectaculares. Se han estado bañando en formol. pic.twitter.com/dRnrSgGwxd — WONDER ARAN BANDINI 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜🔻 (@tzantzi) February 16, 2022

yo intentando entender porque esta gente 20 años despues esta mejor que yo con 20 años en total. #PasionDeGavilanes pic.twitter.com/EoRbsLMo5p — Dɑniel Lɑsɑ (@lasadani) February 16, 2022

Anabel pantoja y yo en la primera entrega de Pasion de Gavilanes…. Y en la segunda… 🤣🤣🤣 #PasionDeGavilanes pic.twitter.com/zmhBqipaSn — Maestro Joao (@maestro_joao) February 16, 2022